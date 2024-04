Presente de famoso e brinquedo de luxo: curiosidades da casa de Ana Castela

A boiadeira não para de vencer! Uma das cantoras mais ouvidas da atualidade, Ana Castela abriu as portas de sua mansão e rancho para o quadro 'Pod Entrar'.

Sem filtros, o youtuber Lucas Rangel explorou a residência e mostrou detalhes inusitados da intimidade da estrela, como os vários presentes dos fãs, coleção de brinquedos luxuosos e a quantidade impressionante de botas e chapéus.

Looks de boiadeira

A casa de Ana Castela tem armários ao longo do corredor só para guardar a grande quantidade de botas, chapéus, cintos e outras peças de roupa da cantora. Ao todo, são 110 chapéus, 153 botas e 110 jaquetas.

De Daniel para Ana Castela

No vídeo, a cantora mostra dois presentes muito especiais dados pelo cantor Daniel: uma vitrola que reproduz a estética retrô, mas super tecnológica com conexão bluetooth; e um violão rosa-brilhante com um recorte vazado em uma das laterais.

Violão dado de presente por Daniel para Ana Castela Imagem: Reprodução/YouTube

Mundo da Barbie

A principal decoração do quarto de Ana é a grande coleção de bonecas que ela possui. "Sou muito [fã] desde pequena, fascinada! Tem Barbie cadeirante, careca, eu com meu cavalo que fã faz. Elas fazem até tatuagem [que eu tenho]. Eu tenho dó de abrir", contou.

Coleção de Barbies na casa de Ana Castela Imagem: Reprodução/Youtube

Brinquedos luxuosos

No cômodo também chama a atenção a coleção de bonecos assinados pela marca Swarovski, todos feitos de cristal. O boneco do super-herói Homem de Ferro, que aparece na estante, é vendido no site oficial da loja por R$ 4 mil. Além disso, ela construiu um Lego do castelo da Disney, que possui o mesmo valor.

Fãs de ouro

Chama a atenção na gravação a quantidade de presentes personalizados que a cantora recebe dos admiradores. Tem facas de churrasco escrito 'Boiadeira', toalha personalizada, canecas, esculturas, isso sem falar nas botas e chapéus.

Ana Castela também recebe uma infinidade de pulseiras da amizade e rosários, que hoje ficam guardados em um grande vaso. "Os fãs mandam fazer e me dão. Como é impossível usar todas as pulseiras e, obviamente, eu não vou jogar fora, a gente decidiu fazer isso daqui", contou.

Ana Castela guarda pulseiras e rosários dados pelos fãs Imagem: Reprodução/YouTube

Rancho da boiadeira

Próximo da mansão, a cantora mantém um rancho com todos seus cavalos. É lá também que ela deixa um de seus carros, completamente modificado, com caixas de som e alto-falantes em todas as partes, inclusive nas portas. O grande campo para cavalgar é utilizado para as corridas de buggy com os amigos.

Assista ao tour na íntegra: