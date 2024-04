Nasce filho de Teo Teló e Gabi Luthai: 'Melhor momento da vida'

Pietro, filho de Teo Teló e Gabi Luthai, nasceu nesta sexta-feira (19). A influencer compartilhou a notícia nas redes sociais.

O que aconteceu

Em post no Instagram, celebrou a chegada do bebê. Ela postou um vídeo carregando o filho e de mãos dadas com o marido enquanto está no hospital.

A famosa declarou que o nascimento do filho foi emocionante. "Quando dizem que é o melhor momento da vida, realmente estão dizendo a verdade. Obrigada, Deus, toda equipe médica e meu amor, Teo Teló, por trazer nosso filho à vida num parto lindo! Nosso Pietro nasceu! Ainda aguardando as fotos lindas e todo vídeo do parto, mas prometo contar tudo em detalhes para vocês! Fortes emoções!", apontou.

Os novos "papais" foram parabenizados. "Nosso mascotinho de amor chegou! Nossa família estava ansiosa por sua chegada! Titios e priminhos estão chegando para te agarrar muito. A gente ama vocês demais! Bem-vindos à melhor fase da vida", reforçou Thaís Fersoza. "Deus é perfeito! Parabéns, meus amores", destacou Lexa. "Deus abençoe, meu amor", desejou Rica de Marré.