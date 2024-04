Ex-BBB Beatriz é recebida por fãs no aeroporto: 'Não estou acreditando'

Após o fim do Big Brother Brasil 24, Beatriz foi recebida por fãs no aeroporto na volta para a casa, nesta sexta-feira (19), em São Paulo. A vendedora estava no Rio de Janeiro desde a sua eliminação.

O que aconteceu

Em um vídeo divulgado em seu Instagram, a vendedora comemorou e abraçou os fãs. "Eu não estou acreditando! Ai, meu coração por ser recebida com todo esse carinho, meu povo! Esse é o meu Brasil do Brasil!", disse ela.

Nos comentários, os fãs comentaram o carinho que a ex-BBB recebeu dos fãs. "Você merece todo amor do mundo, mana", disse Isabelle, sua companheira de confinamento e terceiro lugar no BBB 24. "Bora comemorar", afirmou a atriz Flávia Monteiro. "Você merece todo amor e sucesso!", destacou uma seguidora. "Não existiu em nenhum desses BBBs uma pessoa tão grata por ter participado que nem a Bia. A gente vê a gratidão nos olhos dela em cada momento que ela vive! Brilha, Brasil do Brasil", declarou uma usuária da rede social.

Nas imagens, é possível ver a interação da ex-BBB com os fãs. A ex-participante correu para dar abraços, tirou fotos e fez coreografia do seu meme com os fãs.