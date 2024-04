Ex-BBB Ariadna publica foto sexy com decotão e desabafa: 'Vou me poupar'

Ariadna Arantes, 39, apareceu em suas redes sociais nesta quinta-feira (19) com um novo clique e dando algumas explicações para seus seguidores.

O que aconteceu

A ex-BBB 11 esquentou seu Instagram com uma nova foto usando um body com recortes e um superdecote e luvas vermelhas, além de completar a produção com um batom da mesma cor. Na imagem super sexy e com muita pele à mostra, ela encara a câmera em tom de sedução.

Ela foi questionada por seguidores pelo seu sumiço das redes sociais nos últimos tempos. "Quando abro o Instagram, eu me sinto deprimida. Vejo alguns comentários de pessoas em relação a outros e isso tem me causado grande tristeza", explicou em seus stories. "Me bateu arrependimento de reativar esse perfil."