De lingerie e transparência, Miley Cyrus esbanja sensualidade em campanha

Miley Cyrus, 31, é a nova garota-propaganda de uma das linhas de óculos da Dolce e Gabanna.

O que aconteceu

A cantora vencedora do Grammy em 2024, foi o rosto selecionado para coleção primavera-verão de óculos de sol e de grau da grife italiana de luxo. Na sessão ela varia entre um vestido liso e justo todo transparente deixando usa lingerie à mostra e um body justo com transparências enquanto dá show de flexibilidade alongando a perna. E claro, faz diversas trocas de óculos.

Miley também é quem está por trás da trilha sonora do vídeo da campanha. Intitulada "Heart" a canção mistura sons de batidas do coração, água caindo e alguns vocais em segundo plano, que criam o tom da composição. A publicação da sessão de fotos aconteceu nesta quinta-feira (18) em posts no perfil da marca e da artista.