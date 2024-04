Conheça a novela turca que passou 'Renascer' e virou nº 1 na Globoplay

"Hercai - Amor e Vingança", novela turca lançada em seu país de origem em 2019, é um grande sucesso na Globoplay. Desde que a segunda temporada foi lançada no Brasil, o folhetim tem ultrapassado com frequência "Renascer" (Globo) como a novela mais assistida na plataforma de streaming da Globo.

Qual é a história de Hercai?

Com 3 temporadas, a novela turca foi exibida no país euro-asiático de 2019 a 2021. A segunda temporada chegou no Brasil através do Globoplay no início de abril. Quinze capítulos são disponibilizados toda segunda-feira e a terceira temporada já está confirmada para chegar por aqui em breve.

"Hercai - Amor e Vingança" tem como protagonistas Miran (Akin Akinözü) e Reyyan (Ebru Sahin), um casal que precisa lutar para viver seu amor em meio a uma rivalidade familiar. Logo no início da trama, o moço se casa com a jovem apenas por vingança. Ele acredita que o avô dela é o responsável pela ruína de sua família.

Como parte de um plano arquitetado com sua avó Azize (Ayda Aksel), Miran larga a noiva logo após o dia do casamento. Mas ele logo se arrepende, pois percebe que se apaixonou de verdade por Reyyan.

Com isso, os protagonistas entram em conflitos com seus próprios sentimentos. Miran lutando contra o amor que sente por uma integrante da família que sua avó odeia e Reeyan tendo que lidar com a paixão que sente pelo homem que lhe abandonou.

Na segunda temporada, o protagonista precisa lutar contra sua própria avó e conseguir o divórcio de Gonul (Oysa Unutasi), mulher com quem acabou se casando, mesmo amando Reeyan. Já a mocinha ainda se mostra com dúvidas se aceita um novo relacionamento com Miran ou não.

Miran e Reyyan em 'Hercai - Amor e Vingança' Imagem: Reprodução/Globoplay

A repercussão nas redes sociais

Com o grande sucesso no Brasil, os fãs comemoraram nas redes. "'Hercai' mostrando que é a melhor novela turca sim", escreveu um usuário do X (antigo Twitter) reagindo à notícia de que "Hercai" havia superado "Renascer" no top 10 do Globoplay. "'Hercai', você sempre será famosa e aclamada", disse outra.

Os fãs explicaram os motivos pelos quais a novela é bem sucedida. "Mas era óbvio que 'Hercai' ia bombar no Goboplay, a história tem todos os elementos de uma novela boa e o casal mais apaixonado do mundo", analisou uma telespectadora. "Gente, mas assim, 'Hercai' é bem melhor que 'Renascer'", afirmou uma segunda.

O público também usa as redes sociais para torcer pelos personagens. "Esses dois vão trabalhar juntos novamente e será lindo", escreveu uma fã dos mocinhos. "Minha malvada favorita..", disse outra sobre Azize, a avó malvada da história.

Depois de terminar Fatmagul.. agora meu novo vício é Hercai, como pode uma novela ter protagonistas tão lindos.. Miran pic.twitter.com/GyoG6JOdBP ? Denise (@DehDuarte_) April 14, 2024

o hit de hercai nois ama mto https://t.co/DFRcur7lKR ? lane (@protectifavs) April 11, 2024

mas era óbvio que hercai ia bombar no globoplay, a história tem todos elementos de uma novela boa e o casal mais apaixonado do mundo ? malu (@queenbelulu) April 14, 2024

Gente mas assim hercai é bem melhor que renascer https://t.co/pyffDcYTpX ? Malu (@luizamariaaaaa) April 11, 2024

Hercai voce sempre sera famosa e aclamada https://t.co/2kJ4ikM3Cf pic.twitter.com/AxEVwIExtA ? Juliana (@miraydner) April 12, 2024

Hercai mostrando que é a melhor turca sim https://t.co/VLr0m9nggO pic.twitter.com/8c0DFYpXgI ? Tyler (@TylerNovelas2) April 11, 2024

#Hercai 2 mais consumido no @globoplay sabe o que é isso gente

Eu já assisti Hercai e estou assistindo novamente melhor novela Turca de todos os tempos com nossos queridos @rebrusahin @AkinAkinozu pic.twitter.com/TsylLHGI84 ? Ivone Brutusmeu (@negavone) April 11, 2024

Meu Deus a pobi da Reyyan não tem um dia de paz!!!#Hercai pic.twitter.com/XMNs9QqXcQ ? Aline (@aline_line_af) April 16, 2024