Bombeiros tentam impedir show de Roberto Carlos no Pacaembu

O Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo recomendou à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento que proíba um show do Roberto Carlos, marcado para esta sexta-feira (19), na Arena Pacaembu.

O que aconteceu

Evento não está em conformidade com as normas de segurança estipuladas pelos Bombeiros. Segundo o órgão, o show de Roberto Carlos deverá ser realizado para um público de aproximadamente três mil pessoas no segundo subsolo da Arena Pacaembu, mas o espaço não apresenta os requisitos de segurança obrigatórios para a realização do concerto e não possuí licença expedida pelos Bombeiros.

Organização não cumpriu prazos. De acordo com os Bombeiros, os responsáveis pelo evento não solicitaram vistoria de regularização das instalações temporárias com antecedência mínima de dois dias úteis antes da data de início do evento.

Bombeiros afirmam que foram constatadas diversas irregularidades no local. O órgão cita falhas de segurança como:

Casa de bombas de incêndio não estava compartimentada;

Não havia dados de vazão e pressão das bombas de hidrante e chuveiros automáticos;

O sistema de hidrantes estava despressurizado;

As caixas de elevadores estão abertas, não foram instalados e não estão compartimentados;

Havia rotas de fuga obstruídas por andaimes instalados no piso de descarga;

Os sistemas de ventilação e extração de fumaça não foram instalados;

Os dutos de ventilação não estavam instalados;

As portas corta-fogo previstas em projeto não estavam instaladas.

Realização do evento não tem aprovação dos Bombeiros, conclui o documento assinado pelo coronel Alexandre Merlin. "Solicito a essa Secretaria que, atendidos critérios próprios de conveniência e oportunidade, dentro das atribuições respectivas, adoção de medidas pertinentes a evitar a realização do evento em desacordo com a legislação de segurança contra incêndio".

Entenda

Roberto Carlos, 82, vai cantar em meio a um canteiro de obras. O show de aniversário do rei, programado para hoje, é a primeira apresentação no Mercado Pago Hall — espaço subterrâneo que integra a Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Splash visitou o entorno do local, na tarde de quarta-feira (17), e conversou com funcionários de diferentes áreas. Em todos os casos, no entanto, os profissionais relataram a mesma dúvida: como a área vai receber a apresentação em apenas dois dias? Concessionária diz que o local está preparado para receber 3 mil pessoas (veja nota abaixo).

A reportagem chegou à rua Capivari, na altura do portão 23, por volta de 13h40, e encontrou uma fila de caminhões na rua lateral — parcialmente fechada por causa das obras na região. A movimentação de trabalhadores era intensa, com um entra e sai de máquinas e veículos de grande porte.

Altura do portão 23 é usado para o acesso de veículos de grande porte Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

O volume de materiais de construção nas laterais do complexo era grande. Algumas estruturas metálicas também foram colocadas nas calçadas do local, que estão parcialmente intransitáveis e contam com o apoio de uma das faixas da rua para garantir a circulação de pedestres.

O acesso [do público] para o evento estava previsto para ser pelo portão 23, mas não tem condições. Parece que vai mudar para a entrada principal. Entra e cruza pelo gramado. Aí desce para o lugar do show, que é subterrâneo.

Trabalhador contratado pelo evento

Arena Pacaembu confirmou que o acesso mudou e, agora, será realizado pelo portão principal (Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu). Até a tarde de quarta, no entanto, era grande o volume de entulhos, caçambas lotadas de lixo e materiais ainda não utilizados na reforma.

Em contato com a reportagem, a Allegra Pacaembu, concessionária que administra o local, apenas explica que show será oportunidade "de o público observar de perto a evolução da reforma, com a modernização e restauro, que segue em ritmo acelerado."

O show acontecerá no Mercado Pago Hall — novo centro de eventos e convenções — localizado no subsolo do Edifício Multifuncional, que está com estrutura e condições necessárias para receber cerca de 3.000 participantes com segurança e conforto, seguindo as normas vigentes. Allegra Pacaembu

O Mercado Pago Hall, área de eventos destinada ao show, tem capacidade para até 8.500 pessoas, mas vai receber até 3 mil durante a apresentação do rei. "A parte do show está pronta. O palco está montado", comentou um trabalhador, em conversa com a reportagem.