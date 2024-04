Belo chora em 1º show após anúncio de separação de Gracyanne Barbosa; veja

Na noite desta sexta-feira (19), Belo chorou durante seu primeiro show, na turnê dos 30 anos de Soweto, após anúncio de separação de Gracyanne Barbosa. A informação foi revelada com exclusividade pelo colunista Lucas Pasin, de Splash.

O que aconteceu

No palco, antes de cantar um de seus maiores sucessos o cantor desabou na frente de milhares de fãs. Na música "Reinventar", o artista se emocionou e abaixou a cabeça. Ele levou as mãos ao rosto e chorou copiosamente.

O show no Allianz Parque, em São Paulo, nesta noite marca o início da turnê do grupo. Neste sábado, o Soweto ainda faz mais um show na capital paulista. Eles também anunciaram um show extra em São Paulo no dia 21 de dezembro. A turnê vai percorrer várias cidades do Brasil.

O início da turnê ocorre em meio ao anúncio de separação do cantor com a musa fitness. Ao colunista Lucas Pasin, de Splash, Gracyanne Barbosa confirmou que o casamento com Belo acabou há oito meses e que viveu romance com outro homem.

Belo super emocionado no palco do #SowetoNoMultishow com "Reinventar" 🥹 pic.twitter.com/ELBDhOAqHZ -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

"Me arrependo"

"Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo", disse.

"E reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou.[...] Nós (eu e Belo) não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos", completou Gracyanne.

De acordo com fontes do colunista de Splash, o término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto, eles seguem amigos, e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.