Luxo e botes salva-vidas: Titanic II é relançado por bilionário excêntrico

O bilionário australiano Clive Palmer tem o plano de construir o Titanic II — uma réplica do navio que afundou em 1912 com mais de 2.200 pessoas a bordo.

O que se sabe sobre o projeto

O projeto foi originalmente lançado em 2012, e novamente em 2018 — primeiro, foi paralisado devido a problemas empresariais, e depois devido à pandemia. Agora, seis anos depois, a ideia foi lançada mais uma vez durante um evento na Ópera de Sydney, na Austrália.

A empresa Blue Star Line, presidida por Clive Palmer, está por trás do projeto do Titanic II. "Temos o prazer de anunciar que, após atrasos globais imprevistos, reencontramos parceiros para dar vida ao sonho do Titanic II. Que comece a jornada", disse o bilionário em comunicado à imprensa, em março.

É muito mais divertido navegar no Titanic do que ficar sentado em casa contando meu dinheiro.

Clive Palmer à mídia local

O Titanic II aprimorou a elegância atemporal do Titanic original Imagem: Reprodução / Blue Star Line

O design do Titanic II prioriza a segurança sem comprometer seu encanto histórico. Segundo o site da empresa, o projeto proporcionará aos passageiros "um navio que possui os mesmos interiores e layout de cabine do navio original, ao mesmo tempo que integra procedimentos modernos de segurança, métodos de navegação e tecnologia do século 21 para produzir o mais alto nível de conforto luxuoso."

Resolvendo falha observada no projeto original do Titanic. O Titanic II terá um convés extra dedicado exclusivamente aos botes salva-vidas, estrategicamente posicionado para oferecer melhor visibilidade ao capitão na proa. Essa parte facilitará o acesso rápido aos botes salva-vidas durante emergências, reforçando a segurança dos passageiros.

O projeto do navio também teve sua largura expandida em comparação com seu antecessor, proporcionando mais estabilidade e espaço adicionais para passageiros e tripulação. Segundo a CNN, a nova embarcação terá 269 metros de comprimento e 32,2 metros de largura.

Projeto do Titanic II Imagem: Reprodução / Blue Star Line

A primeira classe do Titanic II promete cabines com móveis de época, "dos melhores lençóis à porcelana delicada" e varanda privativa. Na segunda classe, os passageiros serão recebidos em cabines "decoradas com bom gosto, adornadas com móveis finos e tons suaves". Já na terceira, o projeto garante "cabines aconchegantes, adornadas com móveis simples, porém confortáveis, proporcionando um refúgio confortável para descanso e relaxamento durante a viagem".

O navio terá capacidade para 2.345 passageiros, distribuídos em nove decks com 835 cabines. Ainda de acordo com a CNN, quase metade delas será reservada para passageiros de primeira classe.

Cabine da segunda classe do Titanic II Imagem: Reprodução / Blue Star Line

Entre as opções de lazer, o navio oferecerá piscina, academia e spa. Segundo a Blue Star Line, essas comodidades garantirão uma experiência memorável e agradável para os passageiros, ao mesmo tempo que "homenageiam a elegância atemporal das viagens marítimas."

Piscina do Titanic II Imagem: Reprodução / Blue Star Line

O Titanic II seguirá a rota original, transportando passageiros de Southampton, na Inglaterra, a Nova York, nos EUA. Apesar de ainda não especificar os destinos, a Blue Star Line também afirmou que a embarcação percorrerá outras rotas.

A viagem inaugural está prevista para acontecer em junho de 2027. Segundo o The Guardian, Palmer disse estar confiante de que conseguirá garantir um estaleiro a tempo para a construção do navio começar no início do próximo ano. Ele afirmou ainda que as licitações para construção sairão em junho, com os contratos assinados até dezembro. O bilionário estimou que o navio de 56 mil toneladas custará entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão (R$ 2,6 bilhões e R$ 5,2 bilhões).

Preços ainda não foram definidos. Até o momento, os valores dos pacotes para uma viagem no Titanic II não foram anunciados.