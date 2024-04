Tentações, 'aperto' e manipulação do público: como será A Grande Conquista?

Está dado o pontapé oficial para A Grande Conquista 2. A Record organizou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18) em Itapecerica da Serra (São Paulo), sede do reality show que estreia na segunda (22) às 22h30, para anunciar as novidades.

A Grande Conquista 2 será dividida em duas fases. Na primeira etapa, 100 participantes, mesclando famosos e anônimos, irão morar numa vila e enfrentarão perrengues em busca das 20 vagas na Mansão — que é justamente o cenário da segunda etapa do programa, onde eles entram na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.

A novidade é que a primeira fase, da vila, será maior, com 19 dias de confinamento, sendo 18 dias no ar. Durante essa fase, os participantes terão que "se apertar" para conviver em três casas: uma, projetada para 5 pessoas, receberá 47 conquisteiros; outra, projetada para 7, terá 33 pessoas; e outra, com 9 acomodações, terá 29 pessoas.

Os vileiros irão disputar provas para definir as acomodações e serão testados em desafios de tentação para suprir as necessidades individuais. Mas os 20 participantes que irão para a mansão serão escolhidos pelo público, por meio de votação popular.

O público reclama da escolha do elenco? Agora, o público vai escolher o elenco. Tem muita gente anônima, famosos, parentes de famosos, pessoas ligadas a famosos, influencers, pessoas da internet. Tem todo tipo de história. A gente acredita que vai gerar muito conteúdo nessa fase da vila.

Rodrigo Carelli, diretor do reality

Durante o evento, foram anunciados os 100 nomes que entrariam na disputa. "A nossa equipe de casting é muito diverso, variado. Temos muitas histórias para contar. Pessoas que, em algum momento, aconteceram coisas entre elas aqui fora. Tem muita coisa pra acontecer".

[Foram de] 2 a 3 meses pra escolha do elenco na base de centena de milhares. Teve entrevista com mil, mais ou menos, pra chegar nestes 100. Mesmo os que são mais famosos, eles tiveram que se escrever. A gente quer que todo mundo comece do mesmo jeito.

Carelli

Na segunda fase do programa, mesmo confinados no "luxo", os 20 vileiros escolhidos não terão vida fácil. Eles irão enfrentar Provas da Virada, "lavagem de roupa suja" em atividades de apontamento, festas e votações em busca do prêmio. "A gente tem criado muitas situações que vão surpreender", avisa o diretor.

Sheherazade é a apresentadora

Rachel Sheherazade, 50, que foi expulsa de A Fazenda em 2023, será a apresentadora de A Grande Conquista 2. A jornalista diz estar fazendo aulas de teatro para "aprender a ser uma apresentadora de entretenimento". "Carelli chegou pra mim e disse: 'Te tirei de um reality show e vou e colocar em outro'. Fiz um piloto, fui aprovada e fiquei pisando nas nuvens", lembra.

Para ela, apresentar o programa no lugar de Mariana Rios "é mais do que um prêmio". "Eu estava mirando o prêmio de R$ 1,5 milhão de A Fazenda, mas acertei no reality show pensando pela Record", diz. "Acho que sou a primeira e única apresentadora de reality show que é egressa de reality show. Passei pelas dores, alegrias, passei por quase tudo".

A gente dá oportunidade do público escolher o casting da mansão. Temos o pré-casting de 100 pessoas e a gente dá a chance do público escolher os nomes da mansão

Rachel Sheherazade