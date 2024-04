Show de Roberto Carlos acontece em meio a obras e entulhos no Pacaembu

Roberto Carlos, 82, vai cantar em meio a um canteiro de obras. O show de aniversário do rei, programado para sexta-feira (19), é a primeira apresentação no Mercado Pago Hall — espaço subterrâneo que integra a Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Splash visitou o entorno do local, na tarde de quarta-feira (17), e conversou com funcionários de diferentes áreas. Em todos os casos, no entanto, os profissionais relataram a mesma dúvida: como a área vai receber a apresentação em apenas dois dias? Concessionária diz que o local está preparado para receber 3 mil pessoas (veja nota abaixo).

A reportagem chegou à rua Capivari, na altura do portão 23, por volta de 13h40, e encontrou uma fila de caminhões na rua lateral — parcialmente fechada por causa das obras na região. A movimentação de trabalhadores era intensa, com um entra e sai de máquinas e veículos de grande porte.

Altura do portão 23 é usado para o acesso de veículos de grande porte Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

O volume de materiais de construção nas laterais do complexo era grande. Algumas estruturas metálicas também foram colocadas nas calçadas do local, que estão parcialmente intransitáveis e contam com o apoio de uma das faixas da rua para garantir a circulação de pedestres.

O acesso [do público] para o evento estava previsto para ser pelo portão 23, mas não tem condições. Parece que vai mudar para a entrada principal. Entra e cruza pelo gramado. Aí desce para o lugar do show, que é subterrâneo.

Trabalhador contratado pelo evento

Arena Pacaembu confirmou que o acesso mudou e, agora, será realizado pelo portão principal (Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu). Até a tarde de quarta, no entanto, era grande o volume de entulhos, caçambas lotadas de lixo e materiais ainda não utilizados na reforma.

Volume de entulhos e materias de construção é grande em frente ao local Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Uma funcionária, que preferiu não se identificar, descreveu a limpeza da área de entrada como uma "maquiagem" para receber o show em meio a um canteiro de obras. "Não dá para acreditar que terá um show aqui na sexta. Eles estão limpando, tirando as coisas da entrada e colocando do lado."

Em contato com a reportagem, a Allegra Pacaembu, concessionária que administra o local, apenas explica que show será oportunidade "de o público observar de perto a evolução da reforma, com a modernização e restauro, que segue em ritmo acelerado."

O show acontecerá no Mercado Pago Hall — novo centro de eventos e convenções — localizado no subsolo do Edifício Multifuncional, que está com estrutura e condições necessárias para receber cerca de 3.000 participantes com segurança e conforto, seguindo as normas vigentes. Allegra Pacaembu

O Mercado Pago Hall, área de eventos destinada ao show, tem capacidade para até 8.500 pessoas, mas vai receber até 3 mil durante a apresentação do rei. "A parte do show está pronta. O palco está montado", comentou um trabalhador, em conversa com a reportagem.

O que sabemos sobre o local de eventos

Roberto Carlos lança turnê 'Eu Ofereço Flores' Imagem: Globo/Fábio Rocha

Mercado Pago Hall receberá shows, espetáculos e eventos corporativos. O local terá capacidade para 8,5 mil pessoas.

Espaço para shows faz parte do Mercado Livre Arena Pacaembu. A reinauguração do complexo está prevista para o dia 29 de junho deste ano - era para ter ocorrido em janeiro.

Chegada de cadeiras para o show de Roberto Carlos Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Mercado Livre comprou os naming rights (concessão sobre o nome do local) em um contrato de 30 anos. O nome do estádio mudará, mas a fachada, tombada pelo patrimônio histórico, continuará exibindo Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho.

Local já tem um novo gramado sintético, que custou R$ 6,5 milhões, e começou a receber as cadeiras nas arquibancadas laterais. Ao todo, foram investidos R$ 600 milhões no projeto, que prevê mais de cinco milhões de visitantes por ano.

A área destinada ao estádio não terá cobertura porque a marquise é tombada pelo patrimônio histórico. "A Mercado Livre Arena Pacaembu respeita a originalidade do conjunto arquitetônico e, portanto, seguirá sem cobertura adicional", explica o perfil do local no Instagram.

