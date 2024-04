Globo escala ator do Porta dos Fundos para fazer comédia em No Rancho Fundo

Rafael Saraiva, 23, vive jornada dupla a partir de hoje: ator pode ser visto em esquetes do Porta dos Fundos no YouTube e em cenas de No Rancho Fundo na TV.

Novela das 6

Rafael vive Guilherme Tell, um poeta e redator, sonhador e idealista, que vive com a cabeça nas nuvens. "Tudo o que ele fala foge do tradicional, porque tem linguagem de quem vive no mundo da fantasia. É engraçado porque as pessoas não entendem o que ele fala."

Na história, ele se apaixona por Caridade, a personagem de Clara Moneke. "A história de amor vai gerando humor, porque Caridade acha Guilherme esquisito, o doido da cidade, mas ele fica louco por ela. Essa relação vai se desenrolando através de muita graça. É uma paixão fantasiosa."

Essa novela tem um elenco muito talentoso, olho para o lado e vejo um 'Pelé da profissão': Andrea Beltrão, Mariana Lima, Debora Bloch, Alexandre Nero, Valdinea Soriano, Welder Rodrigues, Clara Moneke. Sinto que faço parte do time que é favorito do campeonato.

Rafael Saraiva

No Rancho Fundo, tem todos os elementos que uma novela precisam para cair nas graças do público, afirma. Ele acredita que o autor, Mário Teixeira, tem um texto sofisticado e "consegue fazer o que poucos conseguem na televisão: trazer a linguagem teatral para o audiovisual, com arquétipos milenares: a mocinha, o mocinho, o vilão."

O resultado positivo para a nova novela das 6 veio após não passar nos testes de "Vai na Fé" e "Elas por Elas". Agenda com o Porta dos Fundos e perfil diferente do que esperavam autores e produtores adiaram o sonho de participar de novela. "É a vida do ator. É preciso trabalhar uma não vaidade e entender que se não rolou não é porque você não é um bom ator."

Existe um acordo entre Globo e Porta dos Fundos para que ele concilie as datas das gravações das duas empresas. "As produções se entendem e eu fico com a responsabilidade de estar nos dois [estúdios] com tudo decorado."

Quem é Rafael Saraiva?

Carioca, flamenguista e apaixonado, Rafael estuda teatro desde os 12 e diz ser uma pessoa que não se leva a sério. Atualmente, divide o tempo entre os estúdios da Globo, as gravações do Porta dos Fundo e o curso de Comunicação Social na PUC Rio.

Estar disposto a brincar com tudo. A gente tem que olhar a vida com leveza, porque já vivemos num mundo muito pesado e cheio de dificuldades sociais. Sou um flamenguista fanático, apaixonado pela minha namorada, Juliana Delage, sou noveleiro a vida inteira, divertido de sair, mas não saio tanto, sou caseiro. Esse é o Rafael.

Rafael Saraiva

Com humor, ele conta até que já passou por 11 assaltos. "Cinco passei só com meu amigo Samuel. O problema é ele, com certeza. Tento acreditar que não sou eu para não ficar mais (risos). Graças a Deus, nenhum assalto me colocou em risco, não foram com arma. Puro suco do Rio."

Rafael Saraiva está no elenco de 'No Rancho Fundo' Imagem: Sabrina Pivato da Paz

Ator chegou ao Porta dos Fundos em março de 2023, mas a relação com a produtora começou quatro anos antes. Em 2019, eles convocaram fãs para imitar Fábio Porchat num vídeo, incluindo Rafael. "Mas sou péssimo imitador. Na hora, eu falei: 'gente, não tenho a menor ideia do que estou fazendo aqui, só vim ver mesmo.' Isso gerou algum tipo de graça que o diretor Ian SBF me chamou para participar de alguns produtos... Em 2022, o [Antonio] Tabet me viu no teatro e me chamou para entrar definitivamente. É uma escola do humor."

Seguido por mais de 100 mil pessoas no Instagram, vê as redes sociais como uma extensão da própria cabeça. "Faço porque sou muito interativo, nem é para engajar. Não tenho muito filtro. Vou colocando o que é interessante. E acabou cativando o público. Os vídeos batem até 1 milhão de visualizações."