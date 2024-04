Por até R$ 800, Realme Note 50 é bom para dia a dia ou como celular do Pix

O que você compra por R$ 800? É uma pergunta com muitas respostas possíveis, mas as opções são bem enxutas quando falamos de celulares. E, geralmente, a simplicidade dita o tom nesse segmento, em termos de recursos e visual.

Ao menos nesse segundo ponto, o Realme Note 50 em nada se parece com um celular de entrada. Ele é mais bonito que muito celular intermediário por aí. Mas e no restante, será que ele se garante? Confira a seguir os resultados do nosso teste.

No Brasil, o modelo é vendido em duas versões:

R$ 699 com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento.

R$ 799 com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento (a testada por Tilt).

O que gostei

Visual: Ao pegar o Realme Note 50 na mão, eu poderia jurar que ele se tratava de um celular intermediário. O aparelho testado foi uma unidade na cor Midnight Black (preto), mas além dessa existe a Sky Blue (azul).

Em preto, mesmo a traseira dividida em duas porções - uma fosca, outra com fundo cintilante, na qual fica o nicho de lentes das câmeras - consegue dar um ar sóbrio e refinado ao aparelho.

Visual do modelo preto do celular é sóbrio e refinado Imagem: Rodrigo Lara

As laterais são planas, tendência que tem sido vista nos últimos tempos.

Na frente, a tela conta com bordas bem notáveis e esse é um ponto que poderia ser melhor. Não é algo que estrague o visual, porém.

Câmeras: Aqui é importante fazer uma ressalva e contextualizar o conjunto de câmeras com o segmento ao qual o aparelho pertence. Ele conta com uma lente grande angular de 13 MP, auxiliada por uma lente com sensor monocromático de 0,08 MP.

Na prática, é uma lente simples que fornece resultados até que surpreendentes por ser um celular mais básico, desde que haja iluminação suficiente para isso.

Em condições favoráveis, foto tirada pelo Realme Note 50 apresenta boa qualidade Imagem: Rodrigo Lara

Porém, não espere milagres. Em situações menos favoráveis, há uma tendência a termos pontos de luz estourados. No escuro, o modo noturno ajuda, mas passa longe de transformar as imagens geradas pelo conjunto em algo digno de aparelhos de categorias superiores.

A câmera de selfie, com 5 MP, segue na mesma linha: em situações favoráveis, vai até que bem.

Construção: Um ponto interessante do Realme Note 50 é a presença de certificação IP54, que significa resistência a respingos de água e poeira, algo que até alguns aparelhos intermediários não têm.

A Realme informa que ele também tem estrutura interna de alumínio (algo incomum para o segmento) e tela com vidro de alta resistência (mas sem mencionar se o material é algum do tipo Gorilla Glass, marca que garante telas resistentes). E, em todo caso, o celular também acompanha uma capinha para proteção.

Dá para ampliar a memória. O recurso adicional que de fato causa impacto no uso do Realme Note 50 é a presença de um slot para cartão micro SD, o que possibilita expandir a sua capacidade de armazenamento. Isso fica ainda mais necessário na versão de 64 GB, que será insuficiente se o usuário tirar muitas fotos com o celular.

Pontos de atenção

Bateria: São 5.000 mAh e isso significa em uma autonomia que ultrapassa um dia longe da tomada, o que é algo bom. E aqui vocês devem se perguntar: "tá, por que isso é um ponto de atenção?". Simples: o modelo é acompanhado por um carregador de apenas 10 W, o que torna a recarga bastante demorada.

Tela: O display tem bom tamanho e o painel IPS ajuda na visualização em ângulos mais pronunciados. O problema aqui é que a resolução HD+ (720 x 1600 pixels) tem suas limitações mais expostas ao ser combinada com uma tela grande (6,74 polegadas). Isso fica perceptível especialmente na hora de assistir a vídeos.

Por outro lado, a taxa de atualização de 90 Hz ajuda na fluidez de elementos na tela e acaba sendo um ponto positivo.

Realme Note 50 tem tela grande e com taxa de atualização que ajuda na fluidez de elementos na tela Imagem: Rodrigo Lara

Desempenho: Não que o desempenho limitado do Realme Note 50 seja uma surpresa, dado o seu segmento, mas é importante ressaltar que esse aparelho é voltado para tarefas que sejam básicas. Ainda que na versão testada tenha um recurso que expande a memória RAM para 8 GB, isso não é suficiente para atividades mais demandantes, como jogos.

Celular vai agradar qual perfil?

Se a ideia é ter um celular barato e dedicado a um uso básico, esse aparelho se mostra uma das melhores opções disponíveis no mercado.

Por seu baixo custo, é possível ainda utilizá-lo como o "celular do Pix", com aplicativos de banco instalados e que é usado em ambientes mais seguros (como dentro de casa).

Ficha técnica