Payola ou hit orgânico, ILLIT é o momento. Venha conhecer o grupo!

Vira e mexe temos um sucesso fora da curva no k-pop, e recentemente quem vem chamando bastante atenção são as meninas do ILLIT, que em menos de um mês de carreira já entraram no top 100 da Billboard e atingiram a marca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

"Magnetic" by @ILLIT_twt debuts at #91 on this week's Billboard Hot 100.



-- Fastest KPOP group in HISTORY

-- First and only 5th gen group

-- First KPOP group in history to do it with their debut song

-- 7th KPOP girl group in history pic.twitter.com/Cr0BgrXIz7 -- ruben (@FWGRANDEE) April 15, 2024

E pode isso? Não só pode como está acontecendo. Muito se fala de "payola", termo usado quando empresas pagam por visualizações e spins em rádios, mas a verdade é que a prática é feita pela indústria da música e suas gravadoras há décadas. Ou seja, só payola não faz uma música hitar.

"YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU" gruda na cabeça e se tornou onipresente em diversas playlists, edits, memes e desafios de dança (a parte dos dedinhos!). Assim, "magnetic" chegou ao topo dos charts coreanos e por lá está se mantendo. O grupo alcançou seu centésimo RAK (real time all-kill), #1 em todos os charts do país.

Splash vai te explicar a origem e trajetória de um dos grupos mais jovens do K-pop.

R U NEXT?

ILLIT foi criado em um survival show, um programa de TV cujo objetivo é formar um grupo de k-pop. Uma co-produção da HYBE com o canal de TV JTBC, "R U NEXT?" iniciou em junho de 2023 e teve um total de dez episódios. Ao fim, o grupo debutaria com as seis integrantes pela BE:LIFT, subsidiária da HYBE que também administra a carreira do grupo ENHYPEN.

Polêmicas e problemas pré debut

O programa não foi necessariamente um sucesso, muito pelo fato de várias preferidas do público internacional terem ficado pelo caminho (Chanelle, Jiwoo). Os programas de formação de grupos são conhecidos por envolverem muitas brigas entre fãs em votações. A fidelização acaba popularizando membros antes mesmo do debut. No decorrer do programa, fãs criaram um "BIG 6", com as melhores integrantes do programa, e no fim somente uma debutou (Yunah).

100 days without youngseo, yet her absence only intensifies our admiration for her exceptional talent and mesmerizing performances! she was born to be an idol, destined to shine on stage.



drop the tags:#AlwaysWithYoungseo#PinkBowsForYOUNGSEO#WaitingForYoungseo pic.twitter.com/DZIFuSNXwz -- ? (@seovenirs) April 14, 2024

Para piorar, uma das mais populares, a segunda colocada Lee Youngseo, entrou no line-up final, mas resolveu não debutar e saiu do grupo antes de ele estrear para o mundo. Com isso, muitos fãs ficaram decepcionados e sem entender o que estava acontecendo nos bastidores.

Debut e volta por cima

Porém, quem acompanha os grupos da HYBE sabe que a empresa tem - quando quer - uma excelente equipe de marketing. Além é claro de ótimos produtores e parceiros internacionais (cada vez mais, diga-se de passagem) que entendem bastante sobre o que vai e o que não vai fazer sucesso.

HISTÓRICO! "Magnetic" do ILLIT se torna a primeira música de debut de um grupo de K-Pop a entrar no Top 10 do Spotify Global. ??pic.twitter.com/i4fz0rLKmb -- Update KGirls (@UpdateKGirls) April 9, 2024

Dessa forma, dia 25 de março de 2024, em meio a dúvidas e desconfianças, ILLIT debutou com a chicletíssima "magnetic" em cinco integrantes: Wonhee (que ficou em 1º no programa), Minju (3ª), as japonesas Iroha (4ª) e Moka (5ª), e por fim Yunah (6ª). O grupo é bem jovem, com todas as integrantes nascidas entre 2004 e 2007.

Já o nome ILLIT é acrônimo para "I'll be it"; "Eu serei isso (o que eu quero ser/o que os fãs precisam, etc)". Como o grupo é bem recente, ele ainda não tem nome para o fandom e nem lightstick oficial. O primeiro mini álbum das meninas, intitulado "SUPER REAL ME", possui quatro músicas e menos de 10 minutos de duração. Com faixas pop chiclete e bem produzidas, remetendo bastante ao trabalho da ótima Carly Rae Jepsen, todas as faixas são boas. Destaque para "Midnight fiction" e "Lucky Girl Syndrome", atual single delas.