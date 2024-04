Aeroporto de Doha é eleito o melhor do mundo; Brasil fica fora de destaques

Editora do UOL

O Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Qatar, foi escolhido o melhor do mundo em 2024 pelo World Airport Awards. O local, que já recebeu o prêmio outros anos, também foi destaque como melhor aeroporto para compras e o melhor do Oriente Médio.

O local abriga uma ampla oferta de serviços e atrativos que podem distrair os passageiros por muitas horas.

Vista aérea do aeroporto de Hamad Imagem: Divulgação

Antes do embarque ou após o desembarque, a atenção das pessoas é imediatamente fisgada pela arquitetura peculiar do Hamad International Airport: parte de sua estrutura tem um formato que lembra o das ondas, em referência ao mar que banha o Qatar (localizado na área do Golfo Pérsico).

Já sua torre de controle tem 90 metros de altura e se destaca na paisagem com uma forma levemente curvada (e que fica lindamente iluminada à noite).

O aeroporto de Hamad também é considerado um dos mais bonitos do mundo Imagem: Divulgação

E outra obra que capta os olhos dos viajantes é a moderna mesquita que existe dentro do terreno do aeroporto, cuja estrutura lembra uma gota d'água caída sobre o solo e fica junto a um minarete de 36 metros de altura.

A mesquita em forma de gota na área do aeroporto Imagem: Reprodução Instagram

Exposições de arte e hotel com piscina indoor

Em seu interior, o Hamad International Airport abriga uma área de compras chamada Viale Di Lusso, com lojas de marcas de grife como Valentino, Dolce & Gabbana, Fendi e Jimmy Choo, além de um restaurante e um café da Emporio Armani.

Para quem não tem muito dinheiro para gastar, há dezenas de outras opções de lugares para comer.

A área de compras reúne algumas das grifes mais famosas (e caras) do mundo Imagem: Divulgação

E, também, existem atividades gratuitas para fazer por lá: uma delas é admirar as mais de 20 obras de arte que estão espalhadas pelo Hamad International Airport.

São trabalhos de artistas renomados como Maurizio Cattelan, Don Gummer, Keith Haring e Damien Hirst — e, entre estas obras, uma das mais famosas é a escultura batizada de "Small Lie", assinada pelo artista estadunidense KAWS e que é um concorrido ponto de fotografias.

Basta andar pelo aeroporto para encontrar obras de arte Imagem: Divulgação

Entre elas a Small Lie, uma das mais instagramáveis Imagem: Divulgação

Pessoas enfrentando longas esperas por um voo, por sua vez, podem pagar para relaxar em um hotel que existe dentro do aeroporto: o estabelecimento conta com mais de 100 acomodações, academia de ginástica, spa, quadra de squash e uma piscina indoor com 25 metros de comprimento.

Uma piscina indoor é atração no hotel que fica dentro do aeroporto Imagem: Divulgação

Outra opção de descanso é um lounge com cabines à prova de barulho: o passageiro paga por hora para entrar nestes espaços privativos e dar uma dormida enquanto a hora da decolagem não chega.

Luxo e conforto

O Aeroporto Changi de Singapura, primeiro lugar em 2023 e 12 vezes campeão em anos anteriores, ficou em segundo lugar e foi eleito o melhor da Ásia e o melhor serviço de imigração em aeroportos.

Já o Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul, na Coreia do Sul, chegou ao terceiro lugar e também foi escolhido o melhor para famílias.

Também na Ásia, o Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio, quarto lugar no ranking geral, foi escolhido o mais limpo, o melhor para voos domésticos e também o mais acessível. O Narita, também na capital japonesa, foi reconhecido como o de melhor equipe do mundo e da Ásia.

O Aeroporto Internacional de Roma e o Charles de Gaulle em Paris também se destacaram.

E o Brasil?

Nenhum aeroporto brasileiro foi citado entre os melhores. O El Dorado de Bogotá (Colômbia) foi eleito o melhor da América do Sul e o Mariscal Sucre de Quito (Equador), o melhor regional.

Os melhores por número de passageiros

Aeroporto Internacional de Hamad Aeroporto Changi de Singapura Aeroporto Internacional de Incheon Aeroporto Internacional de Tóquio (Haneda) Aeroporto Internacional de Narita Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle Aeroporto de Dubai Aeroporto de Munique Aeroporto de Zurique Aeroporto de Istambul Aeroporto de Hong Kong Aeroporto Internacional de Roma Aeroporto de Viena Aeroporto de Helsínqui-Vantaa Aeroporto de Madri-Barajas Aeroporto Internacional de Chubu Aeroporto de Vancouver Aeroporto Internacional de Kansai Aeroporto de Melbourne Aeroporto de Copenhagen

A premiação

Desde 1999, o World Airport Awards elege os melhores aeroportos do mundo. Neste ano, 570 aeroportos foram avaliados com questionários a passageiros de mais de 100 nacionalidades, entre agosto de 2023 e março de 2024.