Mel Lisboa diz que teve medo de ser massacrada em Presença de Anita

No papel principal da série que inspirou a poderosa cantora Anitta a usar esse nome artístico -se você não sabe o nome verdadeiro da cantora Anitta é Larissa-, Mel Lisboa teve que equilibrar o sentimento de autocobrança e a exposição que ganhou como protagonista da minissérie 'Presença de Anita', seu primeiro papel em rede nacional no começo dos anos 2000. Em entrevista ao Maria vai com os Outros, de Universa, Mel conta o impacto da série e da fama ainda muito jovem.

Eu tinha 19 anos, me achava maduríssima, mas claro que eu não era. A minha preocupação maior, na época, era fazer bem [...] Por mais que eu não soubesse a dimensão da exposição, a dimensão que aquilo se tornaria na minha vida, eu sabia que se eu não fizesse aquilo bem, eu ia ser massacrada. Eu morria de medo de ser massacrada

Mel Lisboa, atriz

A série contava a história de um homem mais velho e casado que não conseguia terminar de escrever seu livro. Ele e a esposa se mudam para o interior e conhecem Anita, uma jovem por quem o homem mais velho, Fernando, se apaixona. Com o tempo e as mudanças sociais, 'Presença de Anita' passou a ser criticada pela forma como a personagem de Mel Lisboa foi retratada.

Para a atriz, a experiência da série trouxe uma sensação de deslumbramento e a falta de habilidade para lidar com a fama meteórica, associada a uma personagem com apelo sexual.

"Tinha um lado pesado e tinha um lado da mel deslumbrada. por mais que eu achasse que aquilo era natural, evidente que aquilo não era natural para a minha vida. Antes eu era uma pessoa que estava ali, estudando".

