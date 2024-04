Após pedir Quinota em casamento, Marcelo recebe resposta inesperada

No capítulo de sexta-feira (19), da novela "No Rancho Fundo", Marcelo Gouveia (José Loreto) recebe uma resposta inusitada ao pedido de casamento que faz a Quinota (Larissa Bocchino).

O melhor amigo de Artur (Túlio Starling) vai até a cadeira falar com Zefa (Andrea Beltrão) e sua filha que estão presas. "Eu vim aqui para consertar esse desconcerto. Vim para pedir que o senhor liberte minha noiva", diz ele ao delegado Floro Borromeu (Leandro Daniel).

A mocinha fica surpresa. ""Noiva?", se espanta a irmã de Zé Beltino (Igor Fortunato). "Noiva as tuas venta, cabra safado!", responde Zefa.

Nesse momento, Marcelo aproveita para pedir a mão de Quinota em casamento. "Eu vim aqui para pedir à senhora dona Zefa Leonel... a mão de Quinota. Senhora dona Zefa Leonel, a senhora permite que eu noive com sua filha?", pergunta ele.

Zefa responde com um tapa na cara do rapaz. Com isso, Marcelo cai no chão da delegacia e fica desacordado.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.