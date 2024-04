'Mais bonita do mundo' aos 6 anos se torna modelo de marcas de luxo; veja

Thylane Blondeau, 23, traçou uma carreira de sucesso na moda e influência e acumula mais de sete milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

O que aconteceu

A francesa de apenas 23 anos atualmente comanda sua marca de vestuário, "Heaven May", fundada em 2018, com apenas 17 anos. Além de ser garota-propaganda da própria empresa, ela também faz trabalhos como modelo e influencer para grifes de luxo como Dolce e Gabanna, Nina Ricci, Rabanne e outras.

Eleita em 2007 como "criança mais bonita do mundo" pela revista TC Clander, Thylane impactou com sua beleza memorável com apenas 6 anos. Filha do ex-jogador de futebol Patrick Blondeau, 56, e a da estilista e atriz Veronika Loubry, 55, Thylane começou sua carreira antes mesmo do título. Em 2005, com 4 anos, ela desfilou pela grife de luxo do estilista Jean Paul Gaultier. Aos 10 anos, em 2011, foi a modelo mais jovem da história da Vogue Paris (atualmente chamada de Vogue França).

De acordo com informações do jornal La Nación, sua aparição na revista de moda gerou polêmica com inúmeras críticas sobre estar desempenhando um trabalho de adulto com tão pouca idade. Seus pais decidiram repensar a carreira de Thylane, que encerrou todos os contratos com exceção da Lacoste.

Aos 17 anos, se tornou embaixadora da L'Oreal Paris ao lado de Blake Lively, 36, e Karlie Kloss, 31. No mesmo ano, ela recebeu o título de "rosto mais bonito do mundo de 2018 pela TC Candler Awrds, que elegeu 100 nomes para o ranking e deu o topo para Thylane.

Ela também fez uma breve passagem na atuação aos 14 anos, estreando no filme "Belle e Sebatian: A aventura continua" no papel de Gabrielle.