LG lança nova linha de lava e seca com IA que reconhece diferentes tecidos

A LG apresentou nesta quinta-feira (18) três novos modelos de lava e seca com inteligência artificial e maior capacidade interna. São eles:

Smart LG VC2: funciona com até 14kg; a partir de R$ 7.999,00 parcelado ou R$ 5.699,00 à vista.

Smart LG VC4: opções com 12kg e com 14kg; a partir de R$ 4.999,00 parcelado ou R$ 4.399,00 à vista.

Smart LG VC5: 12kg; a partir de R$ 4.599,00 parcelado ou R$ 3.999,00 à vista.

Todas possuem o tamanho externo de um modelo com 11kg. Segundo a empresa, o objetivo é oferecer aos consumidores maior espaço para lavagem de itens volumosos, como edredons e almofadas.

"Para pessoas que moram em apartamentos, por exemplo, é muito mais fácil você ter uma máquina com uma capacidade mais alta dentro de casa", afirmou a Tilt Lilian Paganotti Vicentine, gerente de marketing de linha branca da LG.

Além disso, um destaque é a possibilidade de ciclo rápido de lavagem com apenas 14 minutos de duração.

IA na hora de lavar roupa

Os modelos lançados possuem um chip integrado com uma inteligência artificial chamada AIDD. Ele é responsável por fazer cada máquina identificar qual é o melhor tipo de lavagem após reconhecer os tecidos que estão dentro dela, como jeans e seda. Essa análise envolve dados como peso e textura.

"O chip tem como base 20 mil lavagens acumuladas. Então a máquina consegue justamente identificar quais são as características [dos tecidos], qual é a capacidade, o peso que você está colocando lá, qual é a carga", explicou Vicentine. "Com isso é possível preservar melhor as roupas."

Basicamente, a máquina executa os seguintes passos:

Através do seu sensor de carga, a lava e seca analisa o peso das roupas.

Na sequência, ela mede o fator vibração do cesto em relação ao que está dentro dela.

Ao cruzar esses dados automaticamente, a máquina determina o melhor ciclo, com temperatura e movimento -- a LG trabalha com seis: agitação, oscilação, tombamento, fricção, rotação e compressão.

Modelos Smart LG VC5 Imagem: UOL

"Cada um desses ciclos, cada um desses movimentos, lava a roupa de um jeito. Por exemplo, eu coloquei jeans [nela], ela sabe que jeans você tem que lavar com um pouco mais de intensidade. Então ela coloca os movimentos de tombamento", explicou Rodrygo Silveira, gerente de produto de linha branca da LG.

Conheça a seguir os principais destaques dos lançamentos.

Smart LG VC2

Modelo mais completo entre os lançamentos.

Tem capacidade de 14 kg, o que possibilita a lavagem de itens maiores, como edredons.

Tem ciclos de lavagem com vapor e lavagem a seco, para higienização.

TurboWash 360º, que usa três jatos de água extras para auxiliar no enxague em um ciclo de até 39 minutos com 5kg de roupas.

Conectividade com internet; funciona com aplicativo LG ThinQ, no qual é possível adicionar outros padrões de ciclo de lavagem e receber notificações por meio de assistentes virtuais (como Alexa e Google) e de outros produtos da mesma marca.

Com o app, é possível monitorar o quanto de energia foi gasta durante o uso da lava e seca.

Smart LG VC4

Dois tamanhos: 12kg e 14kg.

Vem com 14 ciclos de lavagens determinados.

Conectividade aplicativo LG ThinQ, assim como o modelo anterior. É possível fazer downloads de outros ciclos de lavagem.

TurboWash 360º, para auxiliar no enxague em um ciclo de até 59 minutos com 5kg de roupas.

Cor black inox.

Smart LG VC4 de 12kg Imagem: Divulgação Smart LG VC5

Produto mais simples entre os lançamentos. Categorizado pela marca como modelo de entrada.

Funciona com os recursos de IA para identificar diferentes tipos de tecidos e determinar o melhor ciclo de lavagem.

Compatível com lavagem rápida de até 14 minutos.

Vidro temperado na porta no lugar de acrílico. Isso dá maior resistência a impacto e temperaturas altas, de acordo com a empresa.

Cores branca e titânio.