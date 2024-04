Heidi Klum posa de camisola semitransparente para agradecer seguidores

A modelo Heidi Klum, 50, postou um vídeo com uma camisola semitransparante para comemorar a marca de 12 milhões de seguidores no Instagram.

O que aconteceu

A famosa usou uma camisola rosa para gravar as imagens. "Obrigada. Obrigada por me seguir. Obrigada por acompanhar as minhas loucuras diárias por aqui", disse ela.

Na legenda do vídeo, Heidi agradece mais uma vez o número expressivo de seguidores na rede social. "Obrigada", escreveu.

O vídeo gerou repercussão no portal de notícias Daily Mail. O site comparou a roupa da modelo com assassinas do primeiro filme 'Austin Powers'.

Heidi Klum de camisola Imagem: Reprodução/Instagram