Guerra Civil: Com diretor 'esquisito', Wagner Moura traça rota em Hollywood

Wagner Moura estreia hoje (18) em mais um filme internacional: "Guerra Civil". No longa, ele interpreta um jornalista de "linha de frente" em uma guerra nos EUA, em um futuro distópico, contracenando com Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Cailee Spaeny e Stephen Henderson — grandes estrelas do cinema norte-americano.

"Wagner já está acostumado. Já está em um caminho hollywoodiano, assim como Alice Braga, Rodrigo Santoro, Sônia Braga, e tantos nomes que fazem sucesso", avaliou Vitor Búrigo no Plano Geral de quarta (17).

Flávia Guerra, que já assistiu ao filme, diz que o longa coloca o púbico no "front", junto com os personagens, e se afasta de definições maniqueístas entre bem e mal.

"Não tem nada a ver com os 'Vingadores'", brinca, citando a semelhança entre os nomes das películas. "O filme é dirigido pelo Alex Garland, que é um diretor de filmes bem 'esquisitos', que eu adoro — tipo 'Ex Machina', [...] e 'Aniquilação'. É um cara com uma mão bem específica, não é ultrapop".

Segundo a colunista, o filme é bastante gráfico e chega a ser um "show de horrores", justamente com o intuito de questionar a barbárie da guerra. "Se prepararem: é tiro, porrada, bomba e corpos. Isso pode chocar ou até te anestesiar. Acho que o filme também quer discutir isso".

"E também esse papel da imprensa: ela só fotografa? Ela participa? Testemunha? No fundo, o jornalista numa zona de guerra, vira só um caçador? Um paparazzi da tragédia? Que papel ele tem na defesa da democracia?", questionou.

Flávia ainda chama a atenção para a principal crítica que se faz no filme, sobre xenofobia, que fica clara em uma cena onde um militar contesta as origens de dois personagens asiáticos e o de Wagner Moura. "A maior crítica desse filme é a esse movimento, que o mundo inteiro está [enfrentando], de xenofobia", avalia.

*** Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.