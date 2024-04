Grávida do seu primeiro filho, Iza posa nua e mostra o barrigão

Iza, 33, que está grávida do primeiro filho, publicou diversos registros para celebrar a gestão.

O que aconteceu

A cantora, que está grávida, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, mostrou uma sessão de fotos em que aparece nua.

Ela também mostrou uma foto ao lado do namorado, além de um vídeo do ultrassom e outros registros.

"Os últimos dias/meses por aqui", escreveu a cantora.

Relacionamento entre cantora e jogador de futebol. Os dois estão juntos desde janeiro de 2023. Yuri é atleta do time Mirassol. No ano passado, a cantora contou que mora no Rio de Janeiro, enquanto ele vive no interior de São Paulo.