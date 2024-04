Ex-brothers fazem tatuagens em 'after secreto' após a final do BBB 24

Ex-participantes do BBB 24 (Globo), do Quarto Gnomo, se encontraram em um 'after secreto' com churrasco e tatuagens após a final do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Yasmin Brunet foi a responsável por organizar o encontro e filmou o momento em que Giovanna aparecia na maca para tatuar o corpo. Giovanna optou por um desenho de coração com lágrimas para gravar a parte de trás da perna.

A modelo e empresária até mostrou alguns desenhos, como a imagem de gnomos e fadas. "Chegamos no churrasco! Galera, o churrasco é real"

Luigi também marcou presença e mostrou a tatuagem de um personagem de desenho animado em seu braço.

Além deles, Marcus Vinicius, Wanessa, Rodriguinho, Nizam, Vinicius, Lucas Henrique, Leidy Elin, Vanessa Lopes, Deniziane, Thalyta, Juninho, Michel, Raquele e Pitel também apareceram em vídeos na festa.

Giovanna e Luigi fazem tatuagens em after do BBB 24 Imagem: Reprodução/Instagram

Enquete UOL BBB 24: quem da edição merece entrar em A Fazenda? Resultado parcial Total de 1804 votos 17,90% Alane 13,80% Beatriz 10,75% Davi 0,55% Deniziane 8,31% Fernanda 1,05% Giovanna Lima 0,89% Giovanna Pitel 8,98% Isabelle 1,66% Juninho 2,55% Leidy 1,50% Lucas Henrique (Buda) 0,94% Lucas Luigi 1,44% Lucas Pizane 14,47% Marcus Vinicius 4,05% Matteus 1,39% Maycon 1,44% MC Binn 0,39% Michel 0,83% Nizam 0,33% Raquele 0,94% Rodriguinho 0,44% Thalyta 1,22% Vanessa Lopes 0,39% Vinicius Rodrigues 1,39% Wanessa Camargo 2,38% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1804 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash