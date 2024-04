Ex-BBB Maycon celebra aumento de 10cm no bumbum

O ex-BBB Maycon Cosmer, o 'Tio da Merenda' do BBB 24 (Globo), realizou, recentemente, algumas intervenções estéticas.

O que aconteceu

O ex-brother passou por lipoaspiração no abdômen e harmonização glútea; ele aproveitou a gordura para aumentar o tamanho do bumbum.

Na última terça-feira (16), Maycon falou sobre as mudanças que fez: "Me arrumando para a final do programa, eu senti dificuldade de subir as calças".

O ex-BBB comemorou o aumento de 10cm nos glúteos. "Estou feliz com o resultado. Com esse bumbum maior, eu acho que vou ter que trocar o meu guarda-roupa".

O médico responsável pelos procedimentos falou sobre os resultados: "Isso é absolutamente normal. Os glúteos bem definidos passaram a ser associados não apenas à estética, mas também à saúde e ao vigor físico. Assim como mulheres, os homens desejam se sentir confiantes em seus corpos, e a harmonização glútea pode ajudar a alcançar essa autoconfiança".