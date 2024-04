'Estou no auge da sexualidade. Nunca transei tão gostoso', diz Drica Moraes

Drica Moraes, 54, personagem Lúcia na série Os Outros, Globoplay, em entrevista ao Extra.

Cena de sexo

Fiquei espantada com as reações. Estou no auge da minha sexualidade aos 54 anos. Nunca estive tão bem, nunca transei tão gostoso. Não sei o que acontece, se as pessoas casam e param de transar, mas não me identifico com essas reações Drica Moraes

A cena chamou atenção dos espectadores ao verem dois personagens de meia-idade, Drica Moraes e Guilherme Fontes, 57, ativas sexualmente.

Drica Moraes em cena com Guilherme Fontes em episódio de 'Os Outros' Imagem: Reprodução/Globoplay

Seu personagem