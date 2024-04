Belo e Gracyanne se conheceram quando musa tinha 16 anos; veja história

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após 15 anos. A informação é do colunista de Splash Lucas Pasin, que apurou que o casal está separado há mais de oito meses.

O agora ex-casal foi alvo de boatos de traição desde o início do relacionamento e se conheceu anos antes de engatar um namoro:

Belo conta que conheceu Gracyanne quando a então dançarina tinha apenas 16 anos. "Foi em Ribeirão Preto. Ela estava fazendo show com o Tchakabum e eu com o Soweto. Ela tinha 16 anos. Maravilhosa. Falei: 'Quem é aquela morena ali?'. Aí, o empresário dela me deu o telefone e começamos esse namorico", disse, no Instagram. Nessa época, o músico tinha 25 anos e namorava Viviane Araújo.

Gracyanne já disse que ainda era virgem quando conheceu o cantor, e o namoro não durou muito. "Namoramos uns meses, mas eu era muito novinha e Belo estava voando".

Os dois reataram o romance em 2007, após Belo se separar de Viviane, e negaram que Gracyanne tenha sido o pivô da separação. "Quando eles se separaram e a gente assumiu, tinha uma terceira pessoa. O Belo era danado, a Viviane também tinha outro relacionamento. [...] Eu tenho muito respeito por ela. Porque se uma mulher ficou com o Belo por 10 anos é porque é uma guerreira. Tenho certeza que ela é uma mulher incrível e o Belo tem muita gratidão", afirmou Gracyanne ao canal Lisa, Leve e Solta.

"Traí ela [Viviane] sim, com outra mulher, mas não é a Gracyanne. E ela sabe disso", disse Belo ao Fofocalizando (SBT). "A Gracyanne não teve nada a ver com o ponto final de Belo e Viviane Araújo", afirmou.

Os dois também negaram boatos de traição ao longo do casamento. "Realmente surgem muitos rumores, perco as contas de quantas fotos recebo de shows [com outras mulheres]. Se eu for atrás de todo mundo que é amante do Belo, não faço mais nada", brincou a musa fitness.

Gracyanne e Belo se casaram em 2012. A cerimônia aconteceu na Igreja da Candelária e foi celebrada pelo padre Marcelo Rossi.