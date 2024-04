Casal transforma Fiat Uno em 'quitinete' móvel e viaja pela América Latina

Muitas pessoas têm comprado vans, Kombis e até ônibus para transformá-los em motorhomes. Os veículos são equipados com camas, banheiro, mesa de refeições e cozinha —e viram verdadeiras casas móveis, prontas para pegar a estrada.

Em 2021, o casal goiano Jéssika Sousa e João dos Santos (@recruta.roots) queria entrar nessa onda, mas estava sem verba para adquirir um veículo de grande porte e usou a criatividade para não ficar de fora.

A solução que encontraram foi converter um Fiat Uno em motorhome —ou melhor, em uma "quitinete sobre rodas", como os dois batizaram o projeto.

O casal com sua 'quitinete móvel' em Jujuy, na Argentina Imagem: Arquivo pessoal

Tínhamos muita vontade de viajar e, em janeiro de 2021, o pai do João faleceu. Foi um baque para nós. Ele era novo, tinha apenas 52 anos. Com essa perda, parece que acordamos para a vida e resolvemos viver nossos sonhos. Jéssika Sousa

Imagem: Arquivo pessoal

Ela diz que escolheram o Fiat Uno porque é um carro barato, econômico e de fácil manutenção. O tamanho do automóvel não foi problema para o casal: eles conseguiram achar espaço no veículo para criar um motorhome do tamanho das suas necessidades.

No carro, há geladeira, placa solar, caixa d'água, ventilador e fogão portátil, além de uma barraca que vira banheiro, para ser usada do lado de fora.

Imagem: Arquivo pessoal

O assento traseiro do Uno foi removido. No lugar, o casal coloca um colchão que acomoda perfeitamente os dois viajantes.

"Além disso, há compartimentos que ficam na parte de baixo da cama, onde guardamos nossas roupas e itens de cozinha", explica Jéssika. "Foi minha a ideia de chamar o motorhome de quitinete sobre rodas, o tamanho compacto tem tudo a ver com uma quitinete."

A 'quitinete móvel' no Chile Imagem: Arquivo pessoal

Do Nordeste do Brasil à Argentina

O casal já viajou por diversas regiões do Brasil e chegou também a territórios internacionais.

Com o Uno, o casal visitou todos os estados do Nordeste do Brasil Imagem: Arquivo pessoal

"Começamos em dezembro de 2021. Saindo de Goiás, fomos para Minas Gerais, visitamos o litoral paulista e depois descemos até Santa Catarina para conhecer Florianópolis", conta Jéssika.

Imagem: Arquivo pessoal

Em 2022, o casal viajou pelo estado de Goiás, conheceu a Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis. Em 2023, foram para todos os estados do Nordeste e depois para Tocantins. Depois se aventuraram fora do país, percorrendo a Argentina, o Chile e a Bolívia.

A viajante diz ter amado, de maneira especial, a Península de Maraú (BA) e a cidade de Florianópolis. E que eles sempre buscam lugares com lindas praias e cachoeiras para visitar.

Durante essas jornadas, na hora de descansar, os dois costumam estacionar sua "quitinete móvel" em postos de combustíveis e lugares remotos de natureza, onde podem passar a noite com segurança.

Mas a vida dentro do Uno já lhes rendeu algumas situações inusitadas e engraçadas.

Certa noite, no Piauí, acordei com um barulho muito forte dentro do carro. Achei que alguém do lado de fora estava batendo no veículo. Mas, na verdade, era o João sonhando que estava jogando bola. E ele acabou chutando de verdade o teto do Uno. Jéssika Sousa

Na Argentina, a 'quitinete móvel' enfrentou até a neve Imagem: Arquivo pessoal

"Em outra ocasião, estávamos em uma cidade pequena e resolvemos estacionar perto de uma praça para dormir. Mas, naquela noite, ia ter uma festa enorme na praça. Acabamos acordando com som alto, barulheira, garrafa de vidro quebrando e um casal namorando encostado no Uno. Foi bem engraçado."

Mesmo já tendo rodado milhares de quilômetros com seu motorhome, a dupla goiana não está nem um pouco cansada da estrada. Em 2024 eles sonham com novas grandes viagens a bordo de sua "quitinete" sobre rodas.

"Queremos muito chegar até os Estados Unidos. É um sonho que temos. O João gosta muito de basquete. A meta é conseguir assistir um jogo da NBA por lá", diz Jéssika.