Brasileiro faz 16ª melhor pizza napolitana em Mundial; argentino é 2º

Pelo 31° ano, a cidade italiana de Parma recebeu o Campeonato Mundial da Pizza e os sul-americanos fizeram bonito.

Com pizza Margherita Napoletana STG, Francesco Tarallo, da Cantina e Pizzaria Speranza, de São Paulo, foi o brasileiro com a melhor colocação na classificação geral na prova "Pizza Napoletana STG", em 16ª posição na classificação geral nesta categoria.

STG é o selo para Specialita Tradizione Garantita da Associazione Verace Pizza Napoletana, que garante a autenticidade de ingredientes e receitas das pizzas napolitanas.

Francesco Tarallo, da Cantina e Pizzaria Speranza, no Campeonato Mundial da Pizza Imagem: Divulgação

Na prova, o chef fez a Margherita autêntica. O resultado tem um sabor ainda mais especial para Francesco, representante da terceira geração dos Tarallo no Brasil, família que trouxe a Margherita de Nápoles para o país há 65 anos.

Fiquei muito feliz com o resultado, em ter conseguido, diante de tantas feras do Brasil, apresentar uma Margherita tão bem avaliada. Foi minha primeira participação nesse campeonato

Nesta categoria, o vencedor foi o italiano Lorenzo Carletti, que já é um nome de destaque em outras competições e no prestigiado guia da Gambero Rosso. O segundo lugar, porém, veio para a América do Sul, com o argentino Ezequiel Ortigoza - o primeiro representante latino a subir no pódio.

Não é a primeira vez que um brasileiro se destaca nesta categoria da competição. Em 2023, Carlos Eduardo Gomes, da Fecha Nunca de Itapetininga conquistou o décimo lugar na mesma categoria. Desta vez, Carlos conquistou o 19° lugar entre as napolitanas.

Afinal, o que é a pizza napolitana?

Feita com poucos ingredientes e com muita tradição, a arte de fazer pizza napolitana é considerada um patrimônio imaterial da Unesco desde 2017.

Além dos ritos de produção, incluindo o preparo da massa, o cozimento da pizza no forno a lenha e o característico movimento de jogar a massa para cima, a receita oficial precisa obrigatoriamente seguir uma série de regras internacionais estabelecidas pela AVPN, que vão do tipo de farinha utilizada até a temperatura do forno.

Pizza napolitana sabor Margherita Imagem: Getty Images/iStockphoto

O Mundial em Parma

Em três dias de competições, o mundial sediado em Parma há 31 anos reuniu mais de 1000 competições entre 700 chefs de 53 países em 12 categorias.

Além da melhor pizza napolitana, o concurso premia a melhor pizza clássica, Pan Pizza, pizza romana, sem glúten, a maior, a feita mais rápido, entre outras.