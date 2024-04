Avó de Matteus, do 'BBB 24', ganha casa com ajuda de campanha comunitária

A avó de Matteus, participante do programa BBB 24, receberá uma nova casa por meio de uma campanha de arrecadação coletiva. O anúncio foi realizado em um vídeo publicado pela página de cultura gaúcha O Mundo do CTG, em parceria com a Prefeitura de Alegrete.

A iniciativa de financiamento coletivo, que começou há um mês, tinha como objetivo adquirir um terreno para a construção da residência.

"Juntamos 8 empresas do Alegrete que somam 80 mil reais para a compra do terreno. A construção da casa fica toda por conta do Jorge Sobrosa, grande parceiro nessa ação", detalha a legenda do vídeo. "Esse presente é do Rio Grande pra ti meu amigo, por tudo que tu fez pela nossa cultura, tua vozinha é teu bem mais precioso e ela com certeza vai aproveitar muito a casa nova", finaliza o comunicado.

Matteus foi o segundo colocado do BBB 24, com 24,5% dos votos. O campeão foi o Davi, reunindo os 60,52% dos votos. Já Isabelle ficou em terceiro lugar, com 14,98%.

Com o segundo lugar do pódio, Matteus garantiu um prêmio de R$ 150 mil.

Além da nova casa para sua avó, o vice-campeão do BBB 24 recebeu dois cavalos de Jayme Monjardim, diretor da Globo.