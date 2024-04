Yas: Com letra medíocre, Wanessa se nega a entender que errou no BBB 24

No dia da grande final do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo, 41, lançou seu novo single, "Caça Like", baseado nas experiências que viveu durante e após o reality. Em entrevista a Lucas Pasin, ela classificou a canção como um "manifesto para o linchamento virtual sem possibilidade de troca".

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou com veemência tanto a música quanto a mensagem que ela se propõe a passar. "Desculpa, Wanessa, mas achei essa música o uó, cafonérrima. É uma resposta muito rasa para o que aconteceu. Não dá para pegar uma pauta tão importante como a pauta racial e resumir isso a: 'Sou imperfeita, peço licença para errar'."

Na visão de Yas, Wanessa reclama das consequências do que fez ao invés de olhar para as próprias atitudes. "Que ódio é esse que ela está recebendo de volta? Porque se recebe aquilo que se emana. Ela parou para refletir que talvez as coisas que tenha lido são bem suaves comparadas ao que fez dentro do programa? Aos pensamentos que reproduziu lá dentro e às atitudes que tomou?"

"Caça Like" deixa claro que a cantora insiste em transferir a responsabilidade pelas falhas que cometeu na convivência com Davi Brito, 21, no BBB. "Racismo não se combate com uma letra medíocre e um vídeo preto e branco que você pode ter gravado no quintal da sua casa. Essa letra da Wanessa deixa muito claro que ela não quer entender que a errada da história é ela."

Leão Lobo concorda em gênero, número e grau com o parecer de Yas Fiorelo sobre a música - e a postura - de Wanessa Camargo. "Essa letra é como se ela estivesse fazendo tudo de novo. A Wanessa não entende que errou e errou muito. Favoreceu o preconceito dentro da casa de um jeito horroroso. Fico muito decepcionado."

O jornalista opina que já passou da hora de a filha de Zezé di Camargo reconhecer o quão equivocado foi seu proceder dentro do Big Brother. "Assuma o que você fez e peça desculpas de verdade - não só para o Davi, mas para a nação. Se seus pais tiverem consciência, também devem sentir muita vergonha disso que você está fazendo."

BBB 24 foi tudo o que o BBB 23 não conseguiu ser, opina Leão Lobo

Leão Lobo opina que o BBB 24 conseguiu entregar tudo o que o BBB 23 ficou devendo no ano passado. "Este foi realmente um grande BBB. O anterior foi xoxo, sem graça, mas este não. Foi realmente disputado, guerreado, apesar de sabermos desde a metade que o Davi seria o campeão. Bem legal mesmo, até o último momento."

O jornalista felicitou Boninho e sua equipe por terem reencontrado a fórmula do sucesso. "Parabéns à Globo, que conseguiu voltar à sua melhor performance de BBB - e ainda por cima com um apresentador como o Tadeu, que é o [nome] ideal para comandar o reality. É esse o entretenimento que queremos."