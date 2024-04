Vanessa Rozan na SPFW: 'Há mais diversidade de corpos do que fora do país'

Uma hora antes do desfile, as modelos estão ensaiando em uma sala iluminada, enquanto os maquiadores se preparam para ajustes caso a luz interfira na maquiagem. Mas outra característica além do blush ou batom chama a atenção da apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan: a diversidade de corpos na moda brasileira.

"Os dois desfiles que fiz nessa temporada tinham um casting plural", diz ela, no vigésimo segundo episódio do Lab da Beleza, uma continuação do anterior, que mostrou os bastidores da 57ª edição da São Paulo Fashion Week.

Isso é uma coisa que o Brasil é muito pioneiro. Nas últimas duas temporadas de moda, a Vogue fez um report de quantos corpos apareceram no tamanho americano zero, 2, 4, 6, e assim vai, e o Brasil sempre teve essa preocupação. Acho que as marcas nacionais fazem muito mais pela moda nesse sentido de incluir corpos midsize e plus size do que lá na gringa. Vanessa Rozan

A reportagem acompanhou os bastidores do desfile da marca cearense Catarina Mina, que estreou na SPFW com uma coleção em homenagem às artesãs e sua tradição de trabalho manual. Elas também estrearam nas passarelas ao final do desfile, na última sexta-feira (12).

"A Astrid Fontenelle, esse ícone na nossa vida, está desfilando", acrescenta Vanessa, destacando também a diversidade de idade na semana de moda.

Perrengue nos bastidores: 'Achei que ia ter uma síncope'

Trabalhar em uma semana de moda não é nada glamouroso. Nos bastidores da São Paulo Fashion Week, o glamour dá lugar ao intenso trabalho dos profissionais da beleza. "Hoje não foi o caos, mas, na quarta-feira, eu achei que eu ia ter uma síncope", conta Vanessa.

"Porque a gente maquiava, maquiava e eram 40 modelos, não vencia, não vencia. Hoje, foram 37 modelos, mas a gente trouxe mais gente, veio mais equipe e o backstage foi maior também, mais confortável pra todo mundo trabalhar".

Alguns minutos antes do desfile, a reportagem encontra a expert dentro da sala de maquiagem, cabisbaixa, organizando pincéis. "Estou chorando", brinca. "Esse é o momento que os maquiadores conseguem chorar um pouquinho, antes do desfile sair".

Assista abaixo ao episódio completo ou no topo da matéria: