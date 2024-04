Look 'recatado' do Brasil para as Olimpíadas vira polêmica nas redes

Chinelo Havaianas, blusa listrada e jaqueta bordada: essa é a base do look dos atletas brasileiros para a cerimônia de abertura das Olímpiadas de Paris, em 26 de julho. Mas o kit, assinado pela Riachuelo, foi alvo de uma série de piadas sobre sua pegada "recatada" desde que foi apresentado, em março.

O que aconteceu:

Bárbara Domingos, estrela da ginástica rítmica, foi a responsável por posar com a roupa pela primeira vez, com a saia midi, primeira opção para as atletas mulheres, roubando a cena pelo visual supostamente "evangélico", segundo os comentaristas das redes sociais.

"Esse é o look inteiro? Meu Deus, eu jurei que era só a jaqueta... bom, tá bem vibe Irmã Zuleide, né? Algo bem recatada", disse uma das reações mais curtidas no X, fazendo referência a um perfil famoso que se passa por uma mulher religiosa.

Além das centenas de comentários sobre a inspiração do look, outros também apontaram uma aparência infantil na produção: "É Olimpíadas ou Carrossel?", ironizou um dos posts, lembrando da novelinha do SBT protagonizada por Larissa Manoela — quando ela ainda era pré-adolescente.

Que horas é o culto? -- David (@david_aug) March 15, 2024

Nada de 'moda culto': inspiração da saia é cultura francesa

Cathyelle Schroeder, Diretora de Marketing e Comunicação da Riachuelo, falou a Nossa sobre a ideia por trás da roupa tão criticada, destacando o trabalho artesanal das bordadeiras e das costureiras da marca, que fizeram as peças em uma fábrica em Natal.

Base dos looks que serão usados pela delegação do Brasil na abertura das Olimpíadas, sem a jaqueta Imagem: Divulgação/Riachuelo

As peças foram idealizadas pelo nosso time de estilistas em conjunto com o time do COB. (...) O Brasil sempre foi nossa maior inspiração. Nossas cores, a alegria do povo e nossa descontração foi o que primeiro moveu o time de estilistas da Riachuelo a criar peças que trouxessem esses aspectos, e não apenas um uniforme esportivo ou um traje excessivamente sério, afirmou a diretora.

Além disso, as peças trazem também referências à cultura francesa, que sedia a próxima edição dos Jogos Olímpicos.

As listras breton e a polêmica saia midi rodada, segundo ela, são homenagens ao povo que recebe o evento.

A fauna e flora também foram inspirações diretas, tanto nas cores das camisetas quanto nas estampas das jaquetas do desfile, que foram bordadas, uma a uma, pelas bordadeiras do semiárido do RN, de forma artesanal, fazendo com que cada peça seja (ainda mais) única.

Versão masculina do look do Brasil para a cerimônia de abertura das Olímpiadas Imagem: Divulgação/Riachuelo

Questionada se as atletas podem optar por não usar a saia, caso não se sintam bem, a Riachuelo afirmou que sim. "Entendemos a possibilidade de algumas atletas não quererem ou não se sentirem confortáveis em usar a saia, por isso estamos trazendo a possibilidade do uso da calça."

Segundo a empresa, os atletas terão algumas outras escolhas na hora de montar os looks, apesar de as peças-base serem as mesmas.

A camiseta estará disponível nas três cores da bandeira brasileira: verde, amarelo e azul.

Já as jaquetas — customizadas pelas bordadeiras de Timbaúbas dos Batistas, no Rio Grande do Norte - podem ter um tucano, uma arara ou uma onça nas costas, sempre feitas a mão.

E a França?

O país sede das Olimpíadas ainda não lançou o look que vai usar na cerimônia de abertura. Ele será assinado pela grife Berluti, parte da LVMH, grupo de luxo que também engloba Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany.

"Nós queremos casar elegância e performance", afirmou Antoine Arnault, executivo da Berluti, na coletiva que anunciou a parceria, em novembro do ano passado.

Já os uniformes de treino e competição foram desenhados por Stéphane Ashpool, estilista por trás da marca parisiense Pigalle, escolhido pela empresa de material esportivo Le Coq Sportif para assinar a linha.

Quem mais lançou looks?

A maioria das seleções ainda não divulgou os looks para a cerimônia de abertura, lançando primeiro os kits de competição.

Mas assim como o Brasil, a Irlanda também já se adiantou para mostrar o que vai usar em 26 de julho. A roupa tem assinatura da estilista irlandesa Laura Weber.

A roupa da Irlanda para a cerimônia de abertura das Olimpíadas Imagem: Reprodução/Olympics.ie

Os atletas receberão dois blazers — um para a abertura, outro para o encerramento — uma camiseta, sapatos e calça, todos brancos.

Na manga dos casacos, cada atleta terá o emblema do condado em que nasceu. Hoje, são 26. Esse acessório vai ser decorado com pedras, lantejoulas e miçangas.

Além disso, quatro trevos serão colocados na roupa, para representar as quatro províncias da Irlanda, e na parte interna do blazer estará bordado o nome do competidor, para garantir que a peça permaneça com ele.