Próxima década terá 7 eclipses solares totais; saiba onde e quando

O eclipse solar total do último 8 de abril impressionou moradores de cidades nos Estados Unidos, México e Canada. O fenômeno da Lua cobrindo totalmente o Sol ocorre no mesmo local apenas a cada 375 anos ou mais.

No geral, um eclipse solar total fica visível de algum ponto da Terra uma vez a cada 18 meses em média. Nos próximos dez anos ocorrerão sete fenômenos do tipo, em regiões como Austrália, Irã e Espanha.

O primeiro será em 12 de agosto de 2026 e o último em 20 de março de 2034, com durações entre um minuto e oito segundos a até seis minutos e 23 segundos.

Saiba onde e quando serão os próximos

12 de agosto de 2026

O próximo eclipse solar total ocorrerá em Rússia, Groenlândia, Islândia e Espanha, e terá uma duração de dois minutos e 18 segundos. Será o primeiro eclipse total da Europa em 27 anos. Para ver sua totalidade será necessário estar em um navio na costa de Reykjavik, na Islândia.

2 de agosto de 2027

O eclipse seguinte será o mais longo dos próximos dez anos. Com duração de seis minutos e 23 segundos, ele poderá ser visto de Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen, Somália e do Território Britânico do Oceano Índico. Sua totalidade poderá ser vista de Luxor, no Egito.

22 de julho de 2028

Também longo, sua duração será de cinco minutos e dez segundos. Desta vez, o eclipse será observado da Oceania, em Ilha Christmas, Ilhas Cocos, Austrália e Nova Zelândia. A cidade de Sydney, na Austrália, terá três minutos e 48 segundos de eclipse, que poderá ser visto de sua baia.

25 de novembro de 2030

Cerca de 11 milhões de pessoas em dois continentes poderão presenciá-lo, apesar do fato de que ocorrerá principalmente no mar, com três minutos e 44 segundos na totalidade. Ele poderá ser visto de Namíbia, Botswana, África do Sul, Lesoto e Austrália.

14 de novembro de 2031

Sua visiblidade será 100% no mar, mais precisamente no norte do Oceano Pacífico. A única maneira de vê-lo é em um navio cruzeiro saindo do Havaí. Porém, ele será o mais curto dos sete eclipses, com um minuto e oito segundos.

30 de março de 2033

Será um eclipse híbrido, combinando um eclipse solar anular (ou "anel de fogo") e um eclipse solar total. Ele será visto por dois minutos e 37 segundos em sua totalidade, em Utqiagvik, no Alasca (EUA). Apenas Alasca e Rússia verão o eclipse, apesar de que um "anel de fogo" será visível da costa do Panamá por 25 segundos.

20 de março de 2034

O último da próxima década ocorrerá em Benim, Nigéria, Camarões, Chade, Sudão, Egipto, Arábia Saudita, Kuwait, Irão, Afeganistão, Paquistão, Índia e China com duração de quatro minutos e nove segundos. Em torno de 109 milhões de pessoas poderão vê-lo, com seus principais locais de observação sendo a Costa do Mar Vermelho, no Egito; Persépolis, Patrimônio Mundial da UNESCO, no Irã; e Leh, na porção indiana da cordilheira do Himalaia.

*Com informações do site Live Science