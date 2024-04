Rachid revela ligação secreta com família de Maria Santa em 'Renascer

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), Rachid (Almir Sater) revela para José Inocêncio (Marcos Palmeira) que tem uma ligação com a família de Maria Santa (Duda Santos).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O libanês conta para o amigo o que aconteceu depois que o deixou com as costas costuradas na casa de Cândida (Maria Fernanda Cândido). "Nós rouba ela pra nós quando vai embora daqui. Debois que nós largá você no casa do viúva...", diz ele.

Após o homem contar que conhecer a irmã mais velha de Maria Santa, Zé Inocêncio quer saber detalhes dessa relação. "E o que foi que você fêz com ela, Rachid?", pergunta o fazendeiro.

Rachid conta que se casou com Marianinha, a filha de Venâncio (Fabio Lago) e Quitéria (Belize Pombal) que foi expulsa de casa. "Nada... nós só casa cum ela... é. Nós casa e faz o Marianinha feliz. E o Marianinha faz nós tão feliz que nós esquecê o Líbano... e só pensa no Marianinha... e vive por ela", revela emocionado.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.