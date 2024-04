Além de Davi: quais as porcentagens de voto dos últimos campeões do BBB?

Davi Brito foi coroado o grande campeão do BBB 24 (Globo), com 60,52% dos votos. Ele disputou a final contra o vice-campeão Matteus (24.5%) e a terceira colocada Isabelle (14,98%).

Relembre os percentuais de vitórias de outros campeões recentes do programa:

Amanda Meirelles (BBB 23)

BBB 23: Amanda saiu do programa com prêmio e carros Imagem: Reprodução/Globoplay

A médica, após somar 68,9% dos votos, levou para casa o até então maior prêmio da história do Big Brother Brasil (agora superado pelos R$ 2,92 milhões de Davi), de R$ 2,88 milhões.

Arthur Aguiar (BBB 22)

BBB 22: Arthur Aguiar comemora vitória no reality Imagem: Reprodução/Globoplay

O único Camarote a vencer o programa até hoje foi consagrado campeão com 68,96% dos votos. Além disso, também entrou para a história do programa com a segunda maior votação, com mais de 751,3 milhões de votos.

Juliette (BBB 21)

Juliette venceu o BBB 21 Imagem: Reprodução/Globo

A "rainha dos cactos" levou a vitória com expressivos 90,15% dos votos, disputando o grande prêmio com Fiuk e Camilla de Lucas. A final teve 633,2 milhões de votos.

Thelminha (BBB 20)

Thelma foi a campeã do BBB 20 Imagem: Reprodução/Globo

Com 44,1% dos votos, a médica chegou até a final ao lado das integrantes do Camarote Rafa Kalimann e Manu Gavassi como a sobrevivente do grupo Pipoca e saiu vitoriosa do BBB 20.

