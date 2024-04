Ela cresceu! Jairzinho grava música com filha mais velha em álbum: 'Emoção'

Jairzinho, 49, divulga nesta quarta-feira (17) "Tekoá", sétimo álbum de sua carreira, com a participação especial da filha mais velha, Isabella Oliveira, 16, na faixa "Vem Logo". O disco foi gravado nos Estados Unidos, onde a família vive há sete anos.

Juntos, eles já gravaram músicas para o projeto "Grandes Pequeninos", mas é a primeira vez que as vozes se encontram em um disco do cantor e compositor. Também é a primeira música gravada pela adolescente fora do projeto infantojuvenil da família — que ainda engloba a mãe, Tania Khallil, e a filha mais nova, Laura, 12.

Gosto muito de cantar. Não estava nervosa [em gravar com meu pai], mas, no começo, pensava 'como vai ser? Como a gente vai gravar? Quanto tempo tenho para ensaiar direitinho?' Mas eu tava animada.

Isabella em entrevista a Splash

Jairzinho acredita que o lançamento repete, de certa forma, o que aconteceu com ele e sua irmã, Luciana Mello, no passado. "Fico duplamente emocionado. Primeiro por cantar com a Isabella, que já vem desenvolvendo o talento vocal dela, com paciência e determinação. E ao, mesmo tempo, faço paralelo com o que aconteceu com a minha carreira e a da minha irmã. Nós começamos com todo o suporte do Jairzão [Rodrigues]."

Jairzinho lança música ao lado da filha mais velha, Isabella Imagem: Divulgação

A princípio, Jairzinho queria gravar uma canção da própria filha, no entanto, ela ainda não se sente pronta para mostrar as canções ao mundo. "Vem Logo" já havia sido lançada anteriormente, mas só na voz de Jair. É uma composição de Jairzinho em homenagem a Tania, esposa e mãe de suas filhas.

Quando ouviram a música pronta, Isabella conta que achou a música "fofa", enquanto Jairzinho se sentiu orgulhoso. "Fala desse sol que brilha entre a gente, ela acaba sendo o meu sol nessa música. Quando canto 'olha esse sol que veio só para brilhar para você', no meu caso, é a minha filha vindo para brilhar para mim... Me lembra a primeira música que gravei com meu pai, 'Deus Salvador', que falava de religiosidade", diz Jairzinho.

Próximos passos

Cursando o Ensino Médio nos Estados Unidos, Isabella ainda tem dois anos para pensar o que estudar na faculdade, mas já adianta que um caminho possível é o de Music Business, seguindo o caminho do pai. "É uma visão mais empreendedora da música. Lado mais burocrática, mas ainda mexendo com coisas criativas", explica Jairzinho, que completa: "Ela tem o nosso suporte tanto para a área artística, quanto para outros caminhos. Tania e eu pesquisamos muito com ela."

Sempre gostei de arte, mas lembro que pequena eu queria ser escritora de livros, professora, advogada, mas tenho interesse em fazer música ou teatro. O legal daqui é que eu posso fazer duas coisas na faculdade.

Isabella

Isabella tem uma trajetória parecida com a do pai — e pode continuar seguindo os passos dele. Se Jairzinho cresceu "exposto" no Balão Mágico, Isabella cresceu sendo vista pelo público dos Grandes Pequeninos. Agora, no final da adolescência, conta com o apoio dele para trilhar o próprio caminho.

Quem acompanha os Grandes Pequeninos, de certa maneira, viu o desenvolvimento da Isa. Agora, vai ver a Isabella como uma adolescente de quase 17 anos, aflorando musicalmente, quase virando uma mulher adulta. É uma surpresa boa e reforça ainda mais a mensagem que a gente passa na música: vem viver logo, porque o tempo passa rápido demais, não perca tempo se distraindo com coisas sem importância.

Jairzinho

Em breve, é ela quem pode estar colocando as próprias músicas no mundo. "Tô muito no começo, ainda não sei direito o que é melhor, mas meu pai vai me ajudar. Talvez demore um pouquinho, mas tenho vontade, sim", conta Isabella.

Tekoá: aldeia global

Com "Vem Logo", o álbum "Tekoá" está completo. Em entrevista a Splash, ele explica que o título do álbum significa "aldeia" ou "comunidade" em Tupi Guarani. O projeto, que traz baladas pop rrepletas de acentos harmônicos e melódicos, é uma produção da plataforma criativa digital Marshmelody, que foi criada pelo cantor durante a pandemia — em parceria com a gravadora S de Samba e distribuição da Ditto Music.

Após lançar o disco, Jairzinho planeja inscrevê-lo no Grammy Latino e, em seguida, pensar no lançamento nos palcos. Ele almeja lançar o álbum em capitas brasileiras, com a filha ao seu lado. "Não serão muitos shows, porque as meninas ainda estão em fase escolar aqui [nos Estados Unidos]. Precisa ser num período de férias."

