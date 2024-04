Novo celular do Google deve ganhar recurso do iPhone; entenda

Os novos celulares do Google, previstos para serem lançados em 14 de maio durante o evento Google I/O, devem ganhar uma atualização já presente nos smartphones da Apple: conectividade via satélite.

De acordo com os rumores, a novidade permitirá que os usuários dos modelos da linha Pixel 9 e do dobrável Pixel Fold consigam enviar mensagens de texto quando não houver sinal, além de garantir uma comunicação rápida e fácil com serviços de emergência. As informações são do site Android Authority.

Como o recurso pode funcionar

Além de colocar o usuário em contato com as autoridades de emergência um questionário seria feito através do aplicativo 'Satellite Gateway'. Ele teria respostas de múltipla escolha para o sistema identificar rapidamente a urgência do atendimento.

As perguntas, na linha de "O que aconteceu?" e "O que está pegando fogo?", permitiriam uma comunicação mais rápida, em vez de a necessidade de digitar grandes textos.

O novo modem, fabricado pela Samsung, ainda ajudaria a melhorar a conectividade geral do Google Pixel 9, um ponto fraco desta linha de acordo com muitos usuários ao longo dos anos.

O modem chegaria também para a próxima geração do Google Pixel Fold e um futuro tablet 5G de codinome "clementine" - possivelmente um Pixel Tablet 2 - mas não há muitas informações.

Rumores também dão conta de que o novo celular dobrável da marca, o Pixel Fold 2, poderia ser lançado junto com o Pixel 9 - o que explica o vazamento destas informações.