Nastácio e Esperança são flagrados no maior amasso em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quinta-feira (18), da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo), Nastácio (Guthierry Sotero) e Esperança (Andréa Bak) são flagrados por Benvinda (Dandara Queiroz) no maior amasso.

O afilhado de Zefa (Andrea Beltrão) estará no curral quando a irmã de Caridade (Clara Moneke) chega. "Esperança, rapaz, faça isso não. Se a madrinha lhe pega aqui... ela é sua prima", tenta se esquivar o moço. "Passa pra cá, anda, deixe de ser besta!", responde ela.

Os dois começam a se beijar até que são flagrados por Benvinda. "Mas que sem-vergonhice é essa aqui?", grita. "Benvinda, por favor, não conte nada a papai!", responde Esperança. "Vou contar tudo pra madrinha!", garante a outra.

Com isso, as duas saem no tapa e são separadas por Nastácio. "Ai, ai! Pára com isso, as duas!", ordena ele.

Benvinda e Esperança mandam que o rapaz escolha entre uma delas. "Tu tem que escolher, Nastácio! Ou eu ou essa Rosalina fuxiqueira, santinha do pau oco que só sabe falar mal da vida alheia!", fala a afilhada de Tico Leonel (Alexandre Nero). "Tu vai ter que se decidir, Nastácio. Ou eu ou essa outra aí! A assanhada! Agregada de prima Zefa Leonel!", retruca a Primo Cícero (Haroldo Guimarães).

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.