'Não se escondeu': O discurso de Tadeu para anunciar Davi campeão do BBB 24

Davi Brito é o campeão do BBB 24 (Globo). O baiano recebeu 60,52% dos votos na disputa contra Matteus (24,5%) e Isabelle (14,98%). Davi leva o prêmio de R$ 2,92 milhões e um carro 0km.

O que Tadeu falou

No discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador destacou a determinação do brother no jogo, além da lealdade de Isabelle e a cordialidade de Matteus.

Confira o discurso na íntegra:

Dizer que o BBB mexeu com o país de Norte a Sul não é mais apenas uma expressão. O Norte vibra com a cunhã-poranga, a mulher que uniu os bois. Hoje todos são Garantido, todos são Caprichoso, todos são Isabelle. No Sul, não me perguntes onde fica o Alegrete, porque depois do Mateus não tem quem não conhece o Alegrete.

Entre as duas pontas, Salvador, em festa, primeira capital do Brasil, coração desse país até hoje, terra do Davi. . Quantos baianos não cruzaram com esse menino vendendo água, no balde, na Lapa, e não tinham como saber o fenômeno com quem estavam lidando.

O menino que vendia picolé no ônibus, que ficava com o pezinho preto de tanto andar descalço, agora está disputando carros, disputando prêmios, disputando milhões. Lutando por um sonho que parecia inalcançável. E pensar que você esteve tão próximo de apertar o botão. Ali tudo parecia perdido. Como foi importante ter a Isabelle ao seu lado. A cunhã não largou a mão do amigo de jeito nenhum. Essa é uma das principais forças dessa guerreira. Foi assim com o Davi. E foi com outros também.

São momentos em que a Isabelle esquece seus próprios interesses epensa apenas naquela pessoa que está na frente dela e precisa de ajuda. No caso do Davi, então imagina o conflito interno da cunhã. Estava quase todo mundo contra o Davi. De que lado a Isabelle deveria ficar? Do Davi ou da esmagadora maioria? Ela ficou com o amigo. Sempre. Aflita, angustiada, questionando o aliado, debatendo com ele. Mas sempre leal. E não foi só num momento aqui e outro ali, não. Difícil lembrar algum desses 100 dias em que o Davi não esteve no centro da história. Não dispensou nenhuma resenha, até quando não era com ele.

Não se escondeu, não fugiu de jeito nenhum. Recebeu muitas críticas. Quem criticou seus erros, não estava totalmente equivocado. Mas estava cego quem não viu o quanto o Davi estava disposto a corrigir esses erros. Aquele negócio de, eu sou homem. O que é mais isso? Negócio de psiu, psiu, psiu, psiu. De vez em quanro escapa, né Davi? Mas não é por falta de esforço pra não repetir o que incomoda os outros. Ele vai continuar assim. Sabe por quê? Sabe por que o Davi consegue isso? É a soma da humildade, uma inteligência. Mas uma inteligência incrível.

Com essa inteligência, mais essa sua disciplina que a gente viu todo dia nessa casa e mais o que você já ganhou do BBB. Independentemente de resultado de hoje, pode falar para aquela moça que um dia grávida vendia limão sentado na bancada da rua, pode falar para aquela moça que o filho dela vai ser doutor com certeza. Mas e aqui no jogo? Valeu a pena falar tudo na cara, partir para o confronto, não tirar o pé do acelerador, nem na reta final?

O Matteus também se entregou ao jogo de corpo e alma, mas com um estilo muito mais pacífico, né? Só virou uma fera nas provas, monstro do Alegrete. No convívio sempre foi o cara mais cordial, até no meio de uma treta. Se mesmo com tanta coisa em disputa, ele não faz nada que deixaria a vó Neusa brava que impacto isso tem nas pessoas, dentro e fora da casa?

Os números são bem curiosos, Matteus só foi para três Paredões de um total de 21, assim mesmo porque para o último ele só não iria se vencesse a prova do finalista. E as porcentagens de votos que ele recebeu para ser eliminado, são pra dar risada, 2,23%, 1,07%, 0,82%. É o candidato sem rejeição. Para completar formou um casal no finzinho da festa. Que casal, uma química rara. Tantos se falou este ano sobre romances, se atrapalham, se ajudam, e aí? E aí que nós já vimos de tudo em mais de 20 edições de BBB. Tantos perfis diferentes podem chegar à vitória.

O BBB 24 recebeu camarotes, que já trilhavam no seu sucesso, só que acima de tudo, o brasileiro se viu representado. Por aqui passaram o motoboy, a camelô, o cozinheiro da escola, o colocador de piso, a trancista, o motorista, o professor, a confeiteira, os endividados, trabalhadores que levam suas profissões com toda dignidade, mas que têm o sonho legítimo de uma vida mais confortável. Hoje o BBB apenas confirma que, o que o nosso povo precisa é de oportunidade para mostrar seu valor.

De Norte a Sul do país quantas pessoas estão torcendo agora e se vendo nesses três finalistas? Três brasileiros que têm em comum a vida simples, de muito suor e infância difícil, que em algum momento tiveram de abrir mão dos estudos que tanto desejavam porque a vida assim exigia? E a vitória vai pra uma pessoa que merece demais por tudo que é. Pela esperança que representa, pela maneira que se entregou nesses cem dias do seu jeitinho. É difícil você se ver de frente pra um sonho, pois, prepare-se para abraçá-lo porque a vitória do BBB 24 é sua, Davi.