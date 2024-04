Marcio Atalla sai da Globo após 19 anos e assina com a Jovem Pan

Depois de quase 20 anos, Márcio Atalla deixou a Globo e assinou com a Jovem Pan.

O que aconteceu

O criador do quadro Medida Certa, que foi exibido no "Fantástico" entre 2011 e 2015, confirmou a mudança nos Stories do Instagram.

"Muito feliz de iniciar um novo projeto na área de saúde e bem-estar no Grupo Jovem Pan. Será uma oportunidade de levar conteúdo de qualidade para todas as plataformas. Acredito na importância do serviço que prestaremos à população, que atualmente carece de programas nesse segmento tão impactante na saúde", disse Marcio a TVPop.

A Jovem Pan marcou minha adolescência; ao vir de Belo Horizonte, ouvia os jogos do meu time e as notícias da manhã com meu pai na rádio. As copas Jovem Pan de futsal foram experiências inesquecíveis. Marcio Atalla

No Medida Acerta, ele propôs mudança no estilo de vida e emagrecimento de famosos e pessoas comuns. Na primeira edição, Zeca Camargo e Renata Ceribelli. Ronaldo Fenômeno, César Menotti, Fábio Porchat, Gaby Amarantos e Preta Gil são mais alguns dos nomes conhecidos que foram transformados pelo quadro.