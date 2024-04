Piovani diz que Neymar não é exemplo: 'Mais Cristiano Ronaldo menos Neymar'

Luana Piovani, 47, disse que Neymar, 32, "não é um bom exemplo" a ser seguido por causa de seu comportamento fora dos gramados.

O que aconteceu

Piovani falou sobre Neymar ao abordar a forma como os jogadores de futebol são vistos como ídolos no Brasil. Durante participação no podcast Rádio Mais Brazil UK, inicialmente a atriz repercutiu o caso de Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha.

A atriz disse que o caso Daniel Alves serve para que as pessoas "estejam atentas para ir desmistificando esse futebol, que está com ídolos muito equivocados". "O futebol é um esporte maravilhoso, que a maioria das crianças brasileiras se inspiram, têm como exemplo".

Em seguida, Luana afirmou que é preciso "mais Cristiano Ronaldo, menos Neymar e menos Daniel Alves" como ídolo. Ela também afirmou que não desmerece o talento de Neymar, que é amigo pessoal de seu ex-marido, Pedro Scooby, e a quem ela também conhece. Porém, a famosa ressaltou que a conduta do atacante seria incompatível com o projeto social que ele fundou, o Instituto Neymar Jr, por isso não deve ser considerado "um bom exemplo".