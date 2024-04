Kerline: Climão mostra que não se deve romantizar amizades em realities

Alane, 25, e Isabelle, 31, protagonizaram um climão no Prêmio Gshow BBB 24, depois que o apresentador Ed Gama, 34, exibiu um VT em que a primeira falava mal da segunda, dizendo que esta teria 'energia pesada'.

A ex-BBB e comentarista de realities Kerline Cardoso acha compreensível o desconforto gerado entre as duas pela 'denúncia' feita por Gama. "Que houve climão, houve climão! Eu, se fosse a Isabelle, iria ficar: 'Caraca! Você não disse que era minha amiga? Que éramos as mulheres do Norte, as empoderadas?'", brincou ela, no Central Splash.

Kerline ressaltou, entretanto, que o comentário de Alane se deu muito antes de ela se aproximar de Isabelle no confinamento. "Dá para entender a Isabelle, mas também consigo entender o lado da Alane, já que, no começo, as duas não eram tão próximas assim. Vieram a se aproximar só agora, muito no finalzinho. No jogo, pode-se entender essa energia pesada de pessoas que não são seus aliados."

Para a ex-BBB 20, o público erra ao pensar que uma aproximação nascida dentro de um programa de TV precise necessariamente sobreviver fora dele. "O problema é que as pessoas romantizam muito as amizades de reality, que raramente duram [fora do programa]. Tudo bem que houve uma convivência, a Alane e a Isabelle moraram juntas, dividiram quarto... Mas elas não são amigas - e está tudo bem!"

Mesmo sem porcentagem alta, Davi já é um dos maiores campeões do BBB

Davi Brito, 21, consagrou-se na noite desta terça-feira (16) o grande campeão do BBB 24 (Globo). Ele venceu o reality com 60,52% dos votos - percentual menor que o obtido pelos últimos campeões do programa, Amanda Meirelles (68,9%), Arthur Aguiar (68,96%) e Juliette Freire (90,15%).

Para Dieguinho Schueng, Davi deixou sua marca na história do Big Brother Brasil. "Mesmo que não tenha ganhado com a porcentagem tão alta - e existem 'n' fatores para isso -, ele já é um dos maiores campeões da história do BBB, porque não entrou procurando fama, mas querendo o prêmio [final do programa]. Davi se entregou, se dedicou e demonstrou que o BBB, antes de um jogo de convivência, é uma competição, e tem que ser tratado desta forma."