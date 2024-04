José Inocêncio é enganado e faz carinho em barriga de gravidez falsa

Nos próximos capítulos de "Renascer" (Globo), José Inocêncio (Marcos Palmeira) é enganado por Buba (Gabriela Medeiros) e José Venâncio (Rodrigo Simas).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Tudo começa quando o coronel vai até o Rio de Janeiro de surpresa. Mas José Augusto (Renan Monteiro) é mais rápido e avisa o irmão que o pai está indo visitá-lo, para que assim o publicitário possa bolar um plano sobre a falsa gravidez da namorada.

Quando chega no apartamento de Buba, o protagonista vê o quadro com seu retrato em forma de pintura. "Foi a única coisa que eu trouxe de casa... de certa forma, foi um jeito de ter painho sempre por perto", diz Venâncio.

Depois disso, a psicóloga surge na sala com uma barriga de gravidez falsa. "Você tá linda, Buba...", elogia o namorado.

José Inocêncio faz carinho na barriga falsa. "Eu sou suspeito pra falar, porque sempre achei mulher embuchada a coisa mais bonita que tem nesse mundo... um milagre da natureza!", fala o marido de Mariana (Theresa Fonseca).

Durante o jantar com Venâncio e Buba, Zé Inocêncio revela sobre o caso de Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã). "O senhor tá falando sério?", se espanta o filho.

O pai de João Pedro (Juan Paiva) conta ainda que a ex de Venâncio duvidou da gravidez de Buba. "Minha vontade era levar Buba até lá, pra esfregar esse bucho na cara dela! Se ela me vier com essa conversa outra vez, é isso que eu vou fazer!", diz ele, sem saber que Eliana está falando a verdade.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.