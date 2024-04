Huawei Band 9 é lançado com autonomia de 14 dias e tecnologia aprimorada

A chinesa Huawei anunciou a chegada de uma nova pulseira inteligente, a Huawei Band 9. Leve e com tecnologia de monitoramento do sono, a smartband tem um design focado na prática esportiva, é confortável para longas horas de uso e possui também uma bateria que tem autonomia de 14 dias em uso moderado e nove dias em uso normal.

Com a função de carregamento rápido, no entanto, é possível carregar a pulseira para dois dias em cinco minutos. Ela é compatível com telefones Huawei, iOS e Android.

A funções da pulseira

Visando leveza, conforto e a praticidade de ter um assistente inteligente no pulso, a marca afirma que aperfeiçoou os recursos de monitoramento da saúde.

Com apenas 4 gramas e espessura de 8,99 mm, ela consegue acomodar sensores óptico, de movimento de nove eixos e de luz ambiente. Assim, ela traz um novo recurso de brilho automático, o que faz com que o usuário não tenha que se preocupar com a tela em nenhum momento.

A Huawei Band 9 vem equipada com um display AMOLED de 1,47 polegadas com proporção tela-corpo de 65% e resolução de 194 x 368.

Smartband vem em 5 cores diferentes: Preto Estelar, Branco Areia, Amarelo Limão e Rosa Claro - com pulseira de fluorelastômero que proporciona conforto e não irrita a pele, além de ser resistente ao uso - e Azul Elétrico, com tecido exclusivo com fio de nylon antibacteriano, oferecendo segurança e conforto.

A pulseira vem trazendo a tecnologia TruSleep, que oferece recursos completos e análises mais precisas do sono dos usuários com relatórios diários.

Outra função é o TruSeen 5.5, que frequência cardíaca e o nível de oxigênio no sangue durante a noite toda. A smartband também detecta irregularidades na respiração, fornecendo interpretações e sugestões de melhorias, além de poder identificar sintomas da apneia de sono.

A Huawei Band 9 também conta com monitoramento de estresse, análise de arritmia e permite que as mulheres registrem os dados de seus ciclos menstruais.

Visando exercícios, contabiliza as calorias gastas, tempo de exercícios e horas ativas. No app Huawei Health é possível visualizar um compilado das atividades semanais e conquistas alcançadas nos Anéis de Atividade.

Segue presente o Huawei TruSport, um sistema de treino baseado na ciência e desenvolvido pela própria empresa, que fornece aos usuários dados e análises detalhadas dos treinos realizados. Por ele, a pulseira suporta 100 modos de exercícios, incluindo ciclismo, natação, escalada, yoga, esportes coletivos, E-sports e modalidades radicais.