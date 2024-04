Galaxy A55 é um celular e tanto em desempenho e boa bateria; confira teste

A Samsung lançou em março novos modelos de sua linha Galaxy A. De todos, o Galaxy A55 é o mais potente. Mas o que isso significa?

Ao usar o Galaxy A55 durante algumas semanas, facilmente deu para notar que trata-se de um celular que tem tudo que a maioria das pessoas precisa: roda liso, tira fotos legais e vem com interface bem atual. Além disso, tem uma tela ótima.

O que gostei

Design. O Samsung Galaxy A55 ostenta um visual moderno e elegante, com uma construção sólida que combina estilo e durabilidade. O dispositivo é ergonomicamente projetado para proporcionar uma pegada confortável, facilitando o uso com uma mão. Sua traseira é de plástico premium, enquanto o módulo de câmera retangular adiciona um toque de sofisticação (visual praticamente igual a linha S24, topo de linha da empresa).

Visual segue padrão do modelo top de linha da Samsung Imagem: Rodrigo Lara

Bom desempenho. Impulsionado pelo processador Exynos 1080 e acompanhado por 8 GB de RAM (e 128 GB de armazenamento, no modelo testado, ou 256 GB), o Galaxy A55 oferece um desempenho sólido para lidar com uma variedade de tarefas, desde navegação na web até jogos leves. A experiência de uso é fluida e responsiva, sem atrasos perceptíveis.

Um recurso que ajuda muito é o compartilhamento de parte do armazenamento utilizado como memória. Dessa forma o A55 pode chegar até a 12 GB de RAM, ajudando muito em apps que usam gráficos, como jogos, Maps, Waze, etc. O Android vem na versão 14, com interface One UI, da Samsung, que está bem evoluída e fácil de usar.

Câmeras com bom modo noturno. O aparelo tem um sensor principal de alta resolução (50 MP) e câmeras auxiliares ultra-wide (12 MP) e macro (5 MP). Com elas o dispositivo permite capturar uma variedade de perspectivas e detalhes. O modo noturno aprimorado (chamado Nightography) melhora significativamente a qualidade das fotos em condições de pouca luz.

Foto de paisagem com desfoque tirada com o Galaxy A55 Imagem: Rodrigo Lara

Ótima tela. A tela Super Amoled de 6,5 polegadas oferece uma experiência visual imersiva, com cores vibrantes e detalhes nítidos. Com resolução Full HD+, a qualidade da imagem é bem legal para assistir a vídeos, jogar ou navegar na web. Além disso, a tecnologia de tela Super Amoled proporciona excelente visibilidade mesmo em ambientes externos sob luz solar direta.

Bateria dura bem. Há um bom tempo a Samsung vem mantendo a bateria de 5.000 mAh em seus smartphones, mas o Galaxy A55 surpreendeu na autonomia. O gerenciamento de energia parece ter melhorado com esse processador, pois testei o aparelho ao longo do dia, tirando fotos, baixando apps, utilizando rede wi-fi frequentemente, com Instagram, YouTube e jogos, sem me preocupar com a necessidade de recarregamento até a noite.

Por volta das 8h da noite, eu ainda tinha 30% de bateria. Ele vem acompanhado de carregador de 15W, o que não acho tão rápido, pois levou 1h40 para carregar de 20% até 100%. Porém, o aparelho suporta carregadores de 25W, o que ajuda muito na carga mais rápida.

Bons recursos extras. O Galaxy A55 conta com leitor de impressão digital (na tela), suporte a NFC para pagamentos e, segundo a Samsung, também vai receber atualizações de software com recursos de IA, presentes na linha Galaxy S24. Ele também tem certificação IP67, que garante resistência a água e poeira. A especificação garante que ele suporta pressão até 1 metro de profundidade, por 30 minutos. E também é resistente à poeira.

Pontos de atenção

Não dá para usar sem capa. O Galaxy A55 é revestido com vidro na parte de trás e metal nas laterais. Apesar de robusto e bonito, esse design acaba ficando liso e o aparelho pode escorregar facilmente da mão. Um case resolve a questão, mas, se você preferir usar o aparelho sem capinha, a dica é tomar cuidado para não cair.

Podia vir com carregador mais rápido. O que vem na caixa é de 15 watts e até fornece um carregamento rápido, mas poderia vir com um carregador de 25 watts, já que a bateria suporta essa potência.

Vale a pena?

O desempenho e duração da bateria me surpreenderam. A qualidade da tela, design, além de tirar fotos muito boas, fizeram do Galaxy A55 um aparelho e tanto para um celular intermediário.

O conjunto vai atender bem o uso da maioria das pessoas tanto para o dia a dia de laser quando para rotinas básicas de trabalho.

Ficha técnica - Galaxy A55