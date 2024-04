'Deusa do Verão Europeu': quem é a carioca que despertou atenção da Playboy

A influenciadora Luana Caetano, 27, foi eleita Deusa do Verão Europeu 2024 pela revista Playboy África. A brasileira estampou a capa de abril da publicação internacional.

Quem é a modelo

Luana nasceu no Rio de Janeiro e hoje vive na Ilha de Capri, no sul da Itália. "A Itália tem todos os motivos do mundo para ter ganhado meu coração. Só consigo sentir gratidão a Deus por tudo."

Influenciadora acumula mais de 190 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela se descreve como empresária e modelo internacional.

Carioca é apaixonada por viagens. "O mundo é recheado de culturas diferentes, pessoas e culinária. Além de ajudar a abrir a mente. É simplesmente enriquecedor", refletiu a modelo, no fim do ano passado.

Ela posou nua em ensaio publicado em 2021. "O fruto proibido nunca foi o fruto preferido pelos esfomeados", escreveu a famosa, no Instagram.

Luana esbanja sensualidade nas redes sociais. "A mulher mais linda do mundo", escreveu um seguidor. "Sempre linda", comentou outro.

Modelo agitou a internet ao posar com uma cobra, em 2021. O ensaio mostrava a influenciadora nu com o animal enrolado no corpo.

Ela foi eleita Deusa do Verão Europeu 2024 pela Playboy África. "Tenho muito orgulho de tudo que conquistei profissionalmente, e tenho a certeza que só cheguei aqui porque tive muito apoio", comentou Luana, no Instagram.