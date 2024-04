Deniziane sobre Matteus e Isabelle: 'Rivalidade criada pela torcida'

Durante o prêmio Gshow BBB (Globoplay), Deniziane comentou sobre a relação de Matteus e Isabelle, que começou na reta final do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A nutricionista falou sobre o assunto ao ser questionada por Ed Gama. "Meu coração tá tranquilo. A gente ficou de conversar aqui fora. Matteus estava solteiro, se envolveu com outra pessoa, não tem problema nenhum."

A gente se prometeu conversar aqui fora. Eu, Anny, escolhi conversar. Ações dos outros não tenho controle. Ele já está com outra pessoa. Nunca fui a favor dessa rivalidade que as pessoas criam. Super respeito a Isabelle. Deniziane

"Essa rivalidade foi criada pela própria torcida", ela voltou a ressaltar.

Ela explicou ainda porque não falou sobre o assunto antes. "Eu mesmo nunca me pronunciei sobre esse assunto. Também pra não prejudicar ele no jogo e nem ela. Eu não estava com raiva. Ele estava solteiro e tá tudo bem."

