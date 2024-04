Pizane lança música após final do BBB 24: 'Acreditaram no meu sonho'

Após a final do BBB 24 (Globo), que coroou Davi como campeão, Lucas Pizane lança música "Sua Risada Devia Tocar no Rádio" nesta quarta-feira (17).

O que aconteceu

Para o ex-brother, o reality abriu portas para a carreira musical. "Depois do programa, acabei tendo a oportunidade de conhecer pessoas que acreditaram no meu sonho, acreditaram na minha carreira, querem investir", detalhou em entrevista ao Gshow.

Com a mistura de gêneros nordestinos, a canção conta com a participação da namorada, Beatriz: "Primeiro trabalho que ela fez comigo. Na verdade, é o primeiro audiovisual que faço desde que a conheci".

O single ainda traz referências ao BBB 24. No videoclipe, há um quadro de Gnomo e um skate com estampa de laranjas — relembrando o quarto do programa e o look criado por Beatriz, respectivamente.

Pizane não descartou a colaboração com algum Camarote do programa: "Se for uma colaboração artística que contribua para ambos e tiverem vontade, por que não fazer? A gente está falando de MC Binn. O cara faz música há muito tempo, está na minha memória afetiva da adolescência (...). Falou na casa, para mim, de uma música que ele tinha que via ser a minha cara (...). A gente está falando do Rodriguinho, um dos maiores compositores e produtores do país, de black music, principalmente. Então há muito sentido em tudo isso".

O músico também lançou "Tapeado" hoje. No Instagram, divulgou o trabalho.

