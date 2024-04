BBB 24: o Reencontro; saiba qual será o horário e como assistir ao especial do reality

Depois da grande final do Big Brother Brasil 24, que consagrou Davi o campeão na noite de terça-feira, 16, os participantes da edição irão se reunir uma última vez no especial BBB A Eliminação: O Reencontro.

Em conversa com Ana Clara e Ed Gama, eles vão relembrar momentos marcantes e revelar seus próximos passos. O programa vai ao ar nesta quarta-feira, 17, às 22h30. A atração não será transmitida na TV Globo, somente no Multishow e no Globoplay.

Neste ano não haverá episódio 101. Chamado de Casa do Reencontro, o formato promoveu uma visita final dos brothers e sisters à casa nas temporadas anteriores.

Onde assistir BBB: O Reencontro?

O especial será transmitido no Multishow e no Globoplay.

Que horas começa BBB: O Reencontro?

O programa vai ao ar às 22h30, no horário de Brasília.