Matteus comenta affair com Deniziane e confessa culpa por eliminação

Matteus, vice-campeão do BBB 24 (Globo), reagiu a um VT de Deniziane no Bate-Papo BBB (Globoplay) e confessou se sentir culpado pela eliminação da ex-affair.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Matteus explicou o seu sentimento de culpa: "Passei uns dois ou três dias com um vazio no peito que só eu sabia."

Thaís Fersoza comentou que o ex-brother sofreu muito: "E nem era pela minha pessoa em si. Eu gostava muito dela, ela foi muito minha parceira."

Me senti culpado porque, como falei, ela disse que não queria se envolver com ninguém. Eu fui [para o BBB] no intuito de não ficar com ninguém. Queria dançar, me divertir ao máximo. Mas sabia que lidar com os sentimentos das pessoas é algo sério. Matteus

O gaúcho também se desculpou diretamente com Anny: "A gente não tem mais nada, mas eu quero conversar com ela, pedir perdão. Me desculpa se fiz alguma coisa para te prejudicar, não foi a minha intenção. Tudo o que eu fiz foi tentando fazer com que a gente aproveitasse mais aquele momento."

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Resultado parcial Total de 859 votos 9,08% Rivalidade com Wanessa Camargo 18,28% Tretas com quase toda a casa 28,41% Jogar mais com razão que emoção 36,44% Pensar no jogo e não na fama 5,36% Manter suas alianças 2,44% Entrar pelo Puxadinho Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 859 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash